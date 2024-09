¿Cuánto tiempo le toma a tu perro encariñarse contigo?

La lealtad de los perros los ha convertido en “los mejores amigos del hombre”. A lo largo de la historia, estos animales no solo han brindado compañía, sino que también han ayudado en la caza, ofrecido protección y mejorado la salud mental de las personas. No obstante, el amor no es unidireccional.