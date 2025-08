Por qué tu perro no te obedece: errores comunes al entrenarlo en casa

La convivencia con nuestros perros puede ser más armoniosa cuando ellos responden adecuadamente a órdenes básicas como “sentado”, “quieto” o “vení”.

Sin embargo, es frecuente que los tutores se frustren al no obtener la obediencia esperada, y lo atribuyen erróneamente a la terquedad o falta de inteligencia de su mascota.

Lea más: Sarna en perros: cómo identificar cada tipo y cuál es el tratamiento más efectivo

En realidad, los motivos suelen estar ligados a errores comunes en el adiestramiento casero.

Errores comunes en el adiestramiento casero

1. Falta de constancia y rutina. Uno de los fallos más habituales es la inconsistencia. Los perros aprenden a través de la repetición y la previsibilidad. Si solo se entrena cuando se tiene tiempo o se cambian las palabras y gestos para una misma orden, el animal se confunde y no comprende lo que se espera de él.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es fundamental dedicarle unos minutos diarios al adiestramiento, usar siempre las mismas palabras y reforzar los comportamientos positivos.

Lea más: Beagle o Cocker Spaniel: cuál se adapta mejor a la vida familiar

2. Refuerzos inadecuados o tardíos. Muchos tutores no premian al perro inmediatamente después de ejecutar la orden. Si el refuerzo (sea un premio o una caricia) no es dado en el instante preciso, el perro no asocia correctamente la acción con la recompensa.

El refuerzo debe ser inmediato para que el aprendizaje sea efectivo.

3. Órdenes poco claras o contradictorias. Usar distintos términos para la misma acción (“vení acá”, “acercate”, “aquí”) o una voz poco clara confunde al animal.

Las órdenes breves y siempre iguales son más fáciles de asociar para el perro. Además, los gestos acompañan y refuerzan el significado de las palabras.

4. Exceso de correcciones negativas. Los gritos, tirones de correa o el castigo físico no solo son ineficaces, sino que pueden generar miedo, ansiedad y una relación conflictiva.

El adiestramiento en positivo, que premia los aciertos y enseña con paciencia, ha demostrado ser el método más efectivo y respetuoso.

5. Entrenamiento en entornos poco controlados. Es común practicar órdenes en parques o lugares con muchas distracciones antes de consolidarlas en casa.

El aprendizaje debe iniciar en espacios tranquilos, sin estímulos que puedan confundir o atraer la atención del perro. Solo una vez que obedece en casa, se deben aumentar gradualmente las distracciones y escenarios.

Lea más: ¿TDAH en mascotas?: qué dice la ciencia sobre perros y gatos hiperactivos

6. Falta de empatía por el ritmo del animal. No todos los perros aprenden igual de rápido ni con las mismas motivaciones. La raza, la edad y la personalidad influyen en el proceso.

Forzar a un perro a repetir una orden durante demasiado tiempo o sin resultados puede generarle rechazo. La paciencia y el respeto por el ritmo del animal son clave.

¿Cómo mejorar el adiestramiento en casa?

Sé constante y paciente.

Utilizá siempre las mismas palabras y gestos.

Reforzá positivamente de manera inmediata.

Optá por sesiones cortas y regulares.

Practicá primero en casa, luego aumentá gradualmente las distracciones.

Consultá a un educador canino si los problemas persisten.

El adiestramiento es una oportunidad para fortalecer el vínculo con tu mascota y mejorar su bienestar. Identificar y corregir los errores más comunes es el primer paso para lograr una convivencia más feliz y tranquila.