Lo que nadie te cuenta antes de adoptar conejos y cobayos

El auge silencioso de las mascotas no tradicionales

En los últimos años, la adopción de animales pequeños como conejos, hurones y cobayos creció un 30% en América Latina, según datos de la organización World Animal Protection.

Aunque muchas veces se los asocia a animales “fáciles” o “aptos para principiantes”, la experiencia suele ser bastante más compleja de lo que se imagina al principio.

Los refugios advierten que un alto porcentaje de estos animales terminan siendo abandonados, principalmente por expectativas poco realistas o desconocimiento.

Errores frecuentes y necesidades invisibles

A diferencia de perros y gatos, estos pequeños mamíferos requieren dietas especiales, ambientes controlados y tiempo de interacción diaria.

Un estudio publicado en Journal of Applied Animal Welfare Science señala que el 65% de quienes adoptan conejos reconoce que desconocía la importancia de una alimentación basada en heno y el riesgo de problemas dentales crónicos.

Salud y longevidad: lo que revela la investigación

La esperanza de vida varía considerablemente: un conejo bien cuidado puede superar los 10 años, mientras que un cobayo vive entre 5 y 8.

Sin embargo, solo una minoría de propietarios realiza controles veterinarios anuales: una encuesta de la British Small Animal Veterinary Association indica que el 70% de los cuidadores consulta al veterinario únicamente en caso de enfermedad evidente.

Esto incrementa la prevalencia de patologías prevenibles como infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales u obesidad.

Impacto en la convivencia cotidiana

Además de los aspectos médicos, estos animales impactan en la dinámica del hogar. Los cobayos, por ejemplo, son muy sociables y tienden a desarrollar estrés si viven solos.

Adaptar la casa para evitar accidentes, proteger cables eléctricos y asegurar una ventilación adecuada exige más dedicación de la que habitualmente se reconoce.

La importancia de informarse antes de decidir

Expertos en bienestar animal sugieren investigar a fondo las características de cada especie antes de tomar la decisión de adoptar.

Si bien conejos y cobayos pueden convertirse en excelentes compañeros, sus necesidades específicas requieren tiempo, recursos y un compromiso constante con su bienestar.