Mascotas

Hábitos de oro: cómo el agua limpia y el entorno adecuado mantienen a tu perro sano

Un simple cuenco de agua puede ser la clave para la salud de tu perro. Mantener hábitos diarios y espacios limpios transforma la rutina en una barrera efectiva contra enfermedades, garantizando un bienestar que se refleja en años felices y activos. ¿Cómo lograrlo?

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 06:00
Perro bebiendo agua.
Perro bebiendo agua.Shutterstock

En la vida cotidiana de un perro, detalles aparentemente menores —un bebedero limpio, una cama aireada, evitar charcos— pueden marcar la diferencia entre una buena salud y una visita al veterinario.

Veterinarios consultados coinciden: reforzar hábitos sencillos en casa y al aire libre reduce de forma significativa el riesgo de gastroenteritis, infecciones cutáneas y respiratorias, y algunas enfermedades transmitidas por el agua o el ambiente.

Lea más: ¡Dale a tu perro el descanso que se merece! Descubrí cómo elegir la cama ideal

El agua: una fuente de bienestar o de patógenos

El bebedero es un punto crítico. En superficies donde el agua permanece horas o días, se forma biofilm, una capa viscosa que alberga bacterias y hongos.

Perro bebiendo agua.
Perro bebiendo agua.

Los recipientes de plástico, con microfisuras, favorecen su acumulación y pueden liberar olores o sustancias que desagradan al animal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La recomendación de los profesionales es clara: ofrecer agua fresca varias veces al día, lavar los cuencos a diario con agua caliente y jabón, y, si es posible, optar por acero inoxidable o cerámica esmaltada en buen estado.

Fuera de casa, el consejo es evitar que los perros beban de charcos, estanques o recipientes compartidos. El agua estancada puede contener parásitos intestinales como Giardia y bacterias como Leptospira, esta última presente en orina de roedores y asociada a cuadros febriles, renales y hepáticos.

Lea más: Prurito sin pulgas en perros: aprendé cómo identificar y tratar la picazón persistente

Tras paseos en áreas húmedas o con fauna silvestre, conviene ofrecer agua segura al regresar y observar cualquier signo digestivo, como diarrea o vómitos.

El entorno importa: del suelo a la cama

Las superficies donde el perro descansa o juega también son determinantes. Camas y mantas acumulan humedad, piel muerta y bacterias que favorecen otitis y dermatitis, especialmente en razas con pliegues cutáneos o oídos colgantes.

Lavar textiles cada una o dos semanas con detergente suave, secarlos por completo y ventilar zonas de descanso ayuda a mantener a raya los microorganismos.

Los juguetes, en particular los huecos o que retienen restos de comida, son otro foco olvidado. Lavar y secar con frecuencia —y revisar por moho o grietas— previene colonizaciones indeseadas.

Lea más: Cómo preparar a tu perro para convertirse en un detector de enfermedades

En la cocina, conservar el alimento en contenedores cerrados, limpiar la zona de comedero y retirar sobras evita atraer insectos y roedores que pueden introducir patógenos.

Espacios compartidos: parques, guarderías y peluquerías

La socialización es clave para el bienestar canino, pero los lugares concurridos elevan la exposición a virus y bacterias. Para disminuir riesgos de tos de las perreras (traqueobronquitis infecciosa), conjuntivitis o problemas gastrointestinales, es aconsejable:

  • Verificar que guarderías y peluquerías exijan cartilla sanitaria al día, controlen aforos y ventilen espacios.
  • Evitar bebederos comunitarios sin mantenimiento visible y preferir llevar una botella propia.
  • Elegir parques con suelos drenados y limpios; tras lluvias intensas, reducir el tiempo en zonas encharcadas.

La vacunación y la desparasitación periódica, según el calendario que indique el veterinario, siguen siendo la mejor barrera frente a enfermedades contagiosas. Para leptospirosis, por ejemplo, existen vacunas específicas en áreas de riesgo.

Señales de alerta y respuesta temprana

La prevención no elimina por completo el riesgo. Observar cambios sutiles ayuda a intervenir a tiempo. Diarrea persistente, vómitos, fiebre, apatía, tos, secreción nasal u ocular, mal olor de oídos, lamido constante de patas o enrojecimiento de la piel justifican una consulta.

Llevar al veterinario muestras o fotos del agua o del entorno sospechoso puede orientar el diagnóstico.

Tras episodios de diarrea o infecciones cutáneas, la higiene del entorno forma parte del tratamiento: lavar textiles a alta temperatura, desinfectar superficies con productos seguros para mascotas y desechar juguetes deteriorados reduce recontagios.

Rutinas pequeñas, impacto grande

  • Agua fresca y recipientes limpios a diario.
  • Evitar charcos, estanques y bebederos dudosos; ofrecer siempre agua propia durante los paseos.
  • Lavar camas y juguetes con regularidad y secar completamente.
  • Mantener buena ventilación en espacios interiores y elegir servicios que cumplan prácticas sanitarias básicas.
  • Cumplir con vacunas y desparasitaciones, ajustadas al estilo de vida y la zona.

Estas medidas, sumadas a una observación atenta del comportamiento y el estado físico del animal, no solo previenen infecciones comunes: también refuerzan el bienestar general y alargan la vida saludable de los perros. En prevención, los hábitos cotidianos siguen siendo la mejor medicina.

Enlace copiado