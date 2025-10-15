Argentina: una pareja se casará con sus cinco perros como testigos.

En un hecho sin precedentes en la Argentina, el Registro Civil de Mendoza autorizó a una pareja a casarse con sus cinco perros como testigos oficiales. La ceremonia se celebrará el 13 de diciembre en San Rafael, y promete convertirse en un símbolo de amor, familia y respeto hacia los animales.

Darío y Nicolás, una pareja oriunda de Olivos, llevan 13 años juntos y comparten su vida con cinco perros rescatados de la calle. Ambos son rescatistas voluntarios y quisieron incluirlos en la boda como reconocimiento a la familia que construyeron.

Los perros que serán testigos

Los animales firmarán el acta de matrimonio con tinta hipoalergénica, especialmente diseñada para no afectar su piel. La pareja presentó un pedido formal ante el Registro Civil argumentando que sus perros forman parte de su “familia extendida”, y que su presencia debía quedar registrada como símbolo de ese vínculo afectivo.

El organismo aceptó la solicitud y emitió una autorización inédita, que convierte a Mendoza en la primera provincia argentina en permitir animales como testigos en un casamiento civil.

Una historia que inspira y marca un precedente

La noticia generó repercusión inmediata en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la iniciativa como un gesto de amor y conciencia. Desde organizaciones de defensa animal celebraron la decisión por su carga simbólica y por abrir la conversación sobre el reconocimiento legal y emocional de los animales dentro de los núcleos familiares.

Un mensaje que trasciende la boda

Para Darío y Nicolás, la boda será mucho más que un acto formal: “Queremos demostrar que las familias se construyen desde el amor y el respeto, sin importar las especies”, expresaron. Su historia, además de emotiva, deja planteada una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el concepto de familia cuando el amor rompe todas las fronteras?

