Mucha atención con las mascotas negras este mes: esta es la razón

El pedido de extremar los cuidados a las mascotas de color negro en el mes de Halloween fue emitido por la Dirección Nacional de Defensa Animal.

“Por el mes de Halloween, ponle doble atención a tus mascotas de color negro en adopción. Algunas personas los utilizan para rituales”, indican desde la institución.

Los animales de pelaje negro son relacionados con la superstición de atraer el mal augurio o ser receptores de la “mala energía”, por eso son usados y sacrificados para actos de poca humanidad bajo creencias insostenibles y son maltratados injustamente.

Desde la institución y sociedades protectoras de animales insisten en que ningún animal puede ser maltratado bajo supersticiones o creencias.

Gatos negros y la mala suerte

El mes de octubre es un mes difícil para los gatos, tanto blancos como negros, ya que se habla que son utilizados para ritos o cultos de origen desconocido.

Aún existe la superstición de que los gatos están relacionados con la suerte, siendo los gatos blancos símbolos de la buena suerte y los gatos negros símbolos del mal augurio.

Una de las creencias es que si el gato negro se cruza en tu camino, algo malo sucedería, por lo que debías esperar a que el gato regresara por el mismo camino para poder cruzar sin problemas.

Incluso, al contrario de lo que se cree, los gatos negros no son especialmente agresivos, ya que algunos profesionales veterinarios indican que según un estudio de Universidad de California Davis, afirma que existe cierta relación entre un carácter más dócil y dispuesto a convivir con otros gatos.

Además, se debe tener cuidado en esta época del año, ya que los gatos suelen salir mucho a las calles por su naturaleza de reproducción, teniendo en cuenta que los felinos son poliestéricos estaciónales (entran en celo con las temperaturas altas) aproximadamente cada 40 a 60 días, mientras que algunas gatas ovulan luego de ser montadas.

Esto explica sus constantes escapadas, de las cuales, pueden ser capturados por las personas que los utilizan para rituales en esta temporada de Halloween.