Pastor alemán: noble y fiel, así es este perro

El Pastor Alemán es un perro perfecto para vivir en familia, además es protector e inteligente, también es un muy buen compañero según mencionan los veterinarios.

Estos canes forman parte del grupo de pastoreo, ya que fueron desarrollados originalmente para reunir y vigilar al ganado.

Personalidad del pastor alemán

El Pastor Alemán es leal, inteligente y con gran capacidad de adaptación que, cuando se socializa y educa correctamente puede ser una mascota cariñosa y familiera.

Temperamento

Es un perro confiado, valiente y muy inteligente, esta raza no es agresiva por naturaleza.

Salud

Propensos a padecer mielopatía (enfermedad neurodegenerativa de comienzo tardío) y displasia (enfermedad degenerativa que suele causar osteoartritis) de codo y cadera. Así mismo, pueden sufrir problemas en el abdomen.

Pelaje

Una o dos veces al año pierden mucho pelo, hay que cepillarlo con frecuencia. El pelaje del Pastor Alemán puede ser negro, blanco, negro y canela, negro con plata, sable, negro y fuego, gris.