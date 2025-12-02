Decoración navideña: evitá peligros para tus mascotas este diciembre

Para que el perro, el gato o el canario estén seguros los dueños deben tomar algunas precauciones antes de comenzar con la decoración.

Para las aves que vuelan libremente las velas encendidas son muy peligrosas porque que su plumaje se puede prender fuego rápidamente. Por lo tanto, si el canario o periquito están en la habitación no es conveniente encender velas.

Incluso los perros y los gatos pueden lesionarse con velas encendidas o provocar un incendio si estas son derribadas. Si no querés renunciar a las velas hay que ponerlas fuera del alcance de los animales.

Cuidado con los bordes afilados

Las decoraciones navideñas frágiles o de bordes afilados pueden ser también un peligro para los animales. Por ejemplo, si las bolas del árbol de Navidad se caen al suelo y se rompen, los gatos o los perros pueden lastimarse o causar envenenamiento en las aves que las picoteen, explica Úrsula Bauer.

La veterinaria alemana recomienda en lo posible abstenerse de usar adornos de Navidad de metal o plástico, ya que puede contener sustancias tóxicas para los animales.

Lo más adecuado es utilizar adornos hechos de paja o madera. Pero incluso en estos casos hay que asegurarse de que los gatos o pájaros no se enreden en las cintas que se usan para colgarlos. A los gatos, sobre todo, les gusta jugar con los hilos o cintas de colores, pero si las tragan pueden correr peligro de vida.

Las plantas y los alimentos

Para muchas personas las plantas de interior son parte de la decoración navideña. Sin embargo, la mayoría contienen sustancias tóxicas para las mascotas y pueden provocar molestias gastrointestinales, daño hepático o arritmia cardíaca. Es recomendable, que a los gatos se les dé las hierbas adecuadas para evitar que muerdan las plantas.

Los alimentos navideños como las nueces, el chocolate negro, las pasas de uva y las uvas frescas pueden ser dañinos para los animales. Lo mismo ocurre con las comidas picantes.

La veterinaria Heidi Bernauer-Münz de la Asociación de Veterinarios para el Bienestar Animal recomienda que durante las fiestas no se cambien los hábitos alimentarios de las mascotas que ya tienen suficiente con las visitas y el bullicio. Si querés hacer un regalo para tu mascota hay dulces especiales para animales, añade la especialista.

Rociar aceites perfumados tampoco es indicado para mascotas. “Los aceites de fragancia y el aerosol de nieve contienen ingredientes tóxicos que pueden ser peligrosos si los animales los lamen”, explica Lea Schmitz de la Asociación Alemana de Bienestar Animal.

Incluso los aceites esenciales naturales como la menta, el aceite de canela o los aceites de coníferas pueden contener sustancias altamente tóxicas para los animales. De acuerdo con la Sociedad Alemana Protectora de Animales esto vale sobre todo para los gatos, que eliminan las sustancias más lentamente por falta de una enzima.

Las aves que andan sueltas pueden sentirse tentadas a revolotear en las ramas del árbol de Navidad, pero existe el peligro de que queden atrapadas en las guirnaldas o que sus plumas se peguen a la resina si se trata de un árbol natural.

Además existe el peligro de que se intoxiquen con las agujas de pino. “Pueden ser venenosas para las aves si las mordisquean”, señala Bauer. Por lo tanto, aconseja no liberarlas en la sala donde se encuentre el árbol de Navidad, incluso aunque estén bajo supervisión.

A algunos gatos les encanta trepar al árbol navideño de modo que es preferible usar cadenas de luces led en lugar de velas. Asimismo, conviene colocar el árbol junto a una pared y asegurado con un gancho en lugar de armarlo en el centro de la habitación. Por último, cuanto más alto estén los adornos más seguro será para las mascotas.