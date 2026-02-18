Un perro sorprende en los Juegos Olímpicos y corre junto a competidoras en la pista

Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.

A correr como todo un deportista

El cánido, con aspecto de perro-lobo, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.

El animal, que llevaba collar, consiguió luego ser controlado por los organizadores para evitar que pudiera perturbar más el desarrollo del evento.