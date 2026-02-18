Un perro sorprende en los Juegos Olímpicos y corre junto a competidoras en la pista
Un perro-lobo irrumpió en la pista de esprint femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, corriendo junto a las atletas y cruzando la meta. Este curioso incidente se produjo el miércoles en Tesero, generando risas y sorpresa.
Por ABC Color
Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.
A correr como todo un deportista
El cánido, con aspecto de perro-lobo, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.