Mascotas
18 de febrero de 2026 - 08:05

Un perro sorprende en los Juegos Olímpicos y corre junto a competidoras en la pista

Un perro-lobo irrumpió en la pista de esprint femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, corriendo junto a las atletas y cruzando la meta. Este curioso incidente se produjo el miércoles en Tesero, generando risas y sorpresa.

Por ABC Color

Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.

A correr como todo un deportista

Un perro deambula por la pista de esquí durante la prueba de clasificación del sprint libre por equipos femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games en el estadio de esquí de fondo de Tesero, en Lago di Tesero (Val di Fiemme), el 18 de febrero de 2026.
El cánido, con aspecto de perro-lobo, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.

Un perro deambula por la pista durante la prueba de clasificación del sprint libre por equipos femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, en el estadio de esquí de fondo de Tesero, en Lago di Tesero (Val di Fiemme), el 18 de febrero de 2026.
El animal, que llevaba collar, consiguió luego ser controlado por los organizadores para evitar que pudiera perturbar más el desarrollo del evento.