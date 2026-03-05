Cómo se manifiesta el parvovirus en perros, una enfermedad grave pero prevenible

Entender los síntomas, las medidas de prevención y las opciones de tratamiento para el Parvovirus es crucial para proteger a su mascota de esta peligrosa enfermedad.

¿Qué es el parvovirus canino?

El parvovirus canino, también conocido como CPV (Canine Parvovirus), es un virus pequeño pero altamente resistente que afecta principalmente el tracto gastrointestinal de los perros.

Puede sobrevivir en el ambiente durante meses, lo cual aumenta el riesgo de infección.

Síntomas del parvovirus en perros

Los síntomas del parvovirus canino pueden variar en severidad, pero a menudo incluyen vómitos severos, que contribuyen a la deshidratación rápida.

También una diarrea aguda, frecuentemente con sangre; fiebre, indicador de una respuesta del sistema inmunológico a la infección; y debilidad extrema, suelen mostrarse letárgicos e incapaces de moverse normalmente.

La pérdida de apetito es otro síntoma común que refleja el malestar gastrointestinal. Además, una deshidratación rápida como resultado de la diarrea y los vómitos es también un síntoma al que deberías prestar atención.

Prevención del parvovirus

La prevención es la mejor defensa contra el parvovirus canino. Una de las principales estrategias es la vacunación.

Es fundamental seguir un calendario de vacunación completo, especialmente en cachorros. La primera serie de vacunas se administra generalmente entre las 6 y 8 semanas de edad, seguida de refuerzos.

La cuarentena de nuevos perros es otra táctica preventiva. Los nuevos cachorros o perros deben mantenerse en cuarentena hasta que completen su esquema de vacunación.

Se debe mantener una higiene estricta, es decir, lavarse las manos y desinfectar las áreas donde permanecen los perros, especialmente en refugios y criaderos. Esto puede prevenir la propagación del virus.

Es crucial evitar áreas de riesgo potencial. Limitar el acceso a parques para perros y otras áreas concurridas hasta que tu cachorro esté completamente vacunado es lo ideal.

Tratamiento del parvovirus

No existe un tratamiento específico para el parvovirus canino, pero la atención veterinaria temprana es crucial.

Mediante la terapia de fluidos intravenosos el veterinario podrá combatir la deshidratación y el desequilibrio electrolítico.

Además, se administrarán medicamentos antieméticos y antidiarreicos para controlar los vómitos y la diarrea.

La terapia antibiótica puede ser necesaria para prevenir infecciones bacterianas secundarias debido al compromiso inmunológico.

El soporte nutricional también forma parte del tratamiento. Una vez estabilizado, el alimento puede ser reintroducido gradualmente bajo supervisión veterinaria.

El parvovirus en perros es una enfermedad grave pero prevenible. Al mantener un calendario de vacunación riguroso y observar prácticas higiénicas adecuadas, podés proteger a su mascota de esta amenaza.

Si sospechás que su perro muestra síntomas de parvovirus, buscá atención veterinaria inmediatamente. La detección temprana y el tratamiento adecuado aumentan significativamente las posibilidades de recuperación en los perros afectados.