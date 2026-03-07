¿Tu perro sabe qué hora es gracias a su olfato?

El olfato canino es, en términos prácticos, una forma de ver. Donde una persona percibe una habitación “igual” durante horas, un perro detecta variaciones constantes: partículas que se degradan, rastros que se dispersan, nuevas capas de olor que llegan con corrientes de aire o con el tránsito de gente y objetos.

En ese contexto, la idea que más interesa a varios investigadores es que los perros pueden asociar el “estado” de un olor con el tiempo transcurrido. Un rastro recién dejado no huele igual que uno de hace media hora: se evapora, se oxida, se mezcla con otros compuestos y cambia su intensidad.

Para un olfato capaz de distinguir concentraciones mínimas, esas diferencias pueden funcionar como pistas temporales.

El “reloj olfativo” que no vemos

En los últimos años, algunos trabajos y propuestas científicas han planteado que los perros podrían estimar cuánto tiempo pasó desde un evento a partir de cómo se comporta un olor.

Eso ayudaría a explicar por qué aciertan con rutinas: no es que sepan que son “las seis”, sino que el hogar huele de una manera particular a esa hora, después de determinadas actividades, ventilación, cocción de alimentos o el simple paso del día.

También hay señales internas: los ritmos circadianos influyen en el nivel de actividad y en la expectativa. Es decir, el olfato no actuaría solo, sino combinado con hábitos aprendidos y con cambios fisiológicos.

Por qué no siempre funciona (y cuándo falla)

Aun así, este “sentido del tiempo” no es infalible.

La humedad, la temperatura, el viento, un día de limpieza profunda o una visita inesperada pueden reorganizar el mapa olfativo de una casa y alterar las predicciones del animal.

De ahí que algunos perros “se adelanten” o “se atrasen” ante cambios ambientales.

Más que curiosidad: lo que dice sobre su inteligencia

Entender que los perros podrían medir el paso del tiempo con olores no los convierte en relojes vivientes, pero sí subraya algo crucial: interpretan el mundo con herramientas distintas a las humanas.

Para ellos, el tiempo puede tener textura y dirección en forma de moléculas en el aire. Y, a veces, esa lectura es lo bastante buena como para anticipar tu llegada antes de que vos mismo mires el reloj.