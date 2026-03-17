Mascotas
17 de marzo de 2026 - 11:33

Gran Danés y otros grandes babosos: guía de supervivencia para dueños

Perro de la raza Gran Danés.
Perro de la raza Gran Danés.Shutterstock

El Gran Danés no viene solo: con su tamaño elegante suele llegar una constante compañía húmeda. Le ocurre también al San Bernardo, a los mastines, bóxers, sabuesos y otros perros de belfos largos y sueltos. Para muchos dueños primerizos, la baba es una sorpresa doméstica; para veterinarios y adiestradores, es parte previsible de la anatomía… con matices.

Por ABC Color

La salivación abundante suele explicarse por una combinación de labios colgantes, pliegues que “guardan” saliva y una forma de beber que termina en goteo. A eso se suman detonantes comunes: calor, excitación (paseo, visitas, comida), estrés, viajes en auto o el simple acto de olfatear algo irresistible.

Perro de la raza Gran Danés.
Perro de la raza Gran Danés.

En estos gigantes, el movimiento de cabeza puede convertir un hilo discreto en “aspersión” sobre paredes, techo y ropa.

Casa a prueba de babas (sin vivir en un hospital)

Los hogares que conviven bien con un gran baboso no son necesariamente minimalistas, pero sí prácticos.

Perros de la raza Dogo de Burdeos.
Perros de la raza Dogo de Burdeos.

Toallas pequeñas o paños de microfibra cerca de comederos y entradas suelen ser más útiles que cualquier producto “milagro”. Fundas lavables en sofás, alfombras fáciles de limpiar y una rutina de limpieza corta —pero diaria— evitan que la baba se vuelva olor o mancha persistente.

En la zona de comida, un bebedero grande y estable reduce derrames. Algunos dueños optan por superficies lavables bajo el agua y la comida; no elimina la baba, pero acota el territorio.

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Higiene y piel: donde la baba sí importa

La saliva, en sí misma, no es “sucia”, pero la humedad constante en pliegues puede favorecer irritaciones, mal olor y dermatitis.

Perro de la raza Gran Danés.
Perro de la raza Gran Danés.

Secar el hocico tras beber y revisar comisuras y belfos ayuda a prevenir infecciones. La limpieza suave con gasa húmeda y el secado posterior suelen bastar; si hay enrojecimiento, grietas o secreción, conviene consultar al veterinario.

La salud dental también cuenta: sarro, gingivitis o heridas orales pueden aumentar la salivación. Un plan de higiene bucal y revisiones periódicas reduce problemas… y a veces, también el goteo.

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Educación cotidiana: convivencia sin resignación

No se puede “adiestrar” a un perro para que deje de producir saliva, pero sí se puede gestionar el momento y el lugar. Enseñar una rutina breve —llegar de la calle, ir a su manta, “espera” mientras se seca el hocico— baja el caos y mejora la convivencia.

En visitas, anticipar con una toalla a mano y un punto fijo para el perro evita que el saludo termine en babas sobre la ropa.

Señales de alarma: cuándo la baba no es normal

Los veterinarios recomiendan vigilar cambios bruscos: salivación repentina y excesiva, arcadas, dificultad para tragar, encías pálidas, vómitos, hinchazón abdominal o inquietud marcada.

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En razas grandes, el riesgo de dilatación-torsión gástrica (torsión) es una urgencia real. También pueden causar babeo el golpe de calor, cuerpos extraños en la boca, intoxicaciones o dolor. Si la baba viene con decaimiento o síntomas nuevos, es mejor no “esperar a ver”.

Vivir con un Gran Danés y otros grandes babosos exige logística: paños, rutinas y tolerancia. A cambio, estos perros suelen ofrecer lo que los hizo famosos: presencia serena, apego y una compañía enorme en todos los sentidos, incluida la humedad.