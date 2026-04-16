Mascotas
16 de abril de 2026 - 06:00

Cómo afecta el aislamiento a las mascotas de edad avanzada y qué cuidados requiere

Perro adulto mayor.
Perro adulto mayor.Shutterstock

En la vejez, muchos perros toleran peor quedarse solos: duermen más, oyen y ven menos y pueden sentirse inseguros. El aislamiento no solo entristece; también puede agravar dolor, ansiedad o deterioro cognitivo. ¿Cómo detectarlo y acompañarlos?

Por ABC Color

Por qué el aislamiento afecta más en la vejez

Un perro mayor suele tener menos “margen” para adaptarse. Cambios normales del envejecimiento artrosis, pérdida de audición o visión, mayor sensibilidad al frío, y a veces síndrome de disfunción cognitiva (similar a una demencia canina)— vuelven el hogar más difícil de “leer” cuando la casa queda vacía.

Si además hay menos paseos, mudanzas, duelo por la muerte de otro animal o jornadas laborales largas, la soledad se vuelve un factor de estrés sostenido.

Perro adulto mayor.
Perro adulto mayor.

En etología, el problema no es “extrañar” como lo haría un humano, sino la falta de control y de estímulos: menos oportunidades de olfatear, explorar, anticipar rutinas y sentirse seguro. Ese estrés crónico puede empeorar el descanso, el apetito y la tolerancia al dolor.

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Señales cotidianas: qué observar sin adivinar

La soledad en perros senior no siempre se ve como llanto. A veces aparece como apatía, más tiempo inmóvil, desinterés por juegos antes elegidos, lamido repetitivo, jadeo sin calor, hipervigilancia, o cambios en la eliminación (accidentes en casa) que se confunden con “mañas”.

Perro adulto mayor.
Perro adulto mayor.

También puede haber vocalizaciones cuando el tutor se va, intentos de seguirlo por la casa, o irritabilidad al ser manipulado, especialmente si hay dolor.

Un ejemplo típico: el perro que “solo duerme” mientras vos trabajás, pero al volver está desorientado, ansioso o no logra relajarse. O el que dejó de saludar en la puerta y parece “apagado”: puede ser soledad, sí, pero también dolor, pérdida sensorial o un problema médico.

Cuidados que más ayudan

La base es una rutina predecible y amable. Para muchos perros mayores, tres salidas cortas y olfativas valen más que una caminata larga que duele. El olfato es su “red social”: dejar que huela, elija el ritmo y explore reduce estrés y mejora el sueño.

Perro adulto mayor.
Perro adulto mayor.

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En casa, el enriquecimiento debe ser fácil y seguro: comida en juguetes dispensadores de baja dificultad, alfombras olfativas, buscar premios a nivel del suelo (sin saltos), y una zona de descanso con buena temperatura, apoyo articular y poca circulación.

Si hay pérdida auditiva, señales visuales suaves; si hay pérdida visual, mantener muebles y evitar obstáculos nuevos.

Para ausencias prolongadas, la compañía puede ser humana (paseador con experiencia en seniors, familiar, cuidador) o un plan de “microvisitas”. No todos los perros mayores disfrutan un nuevo perro en casa; introducir otro animal sin evaluación puede sumar estrés.

Salud y conducta: cuándo la soledad es una alarma

Si hay jadeo persistente, temblores, vocalización intensa, autolesiones por lamido, pérdida marcada de apetito, confusión nocturna, o accidentes urinarios repentinos, conviene consultar al veterinario.

Dolor, problemas urinarios, endocrinos o neurológicos pueden parecer “tristeza” o “ansiedad por separación”. El abordaje más efectivo suele combinar control del dolor, ajustes de rutina y, cuando corresponde, un plan conductual guiado por un profesional en comportamiento.