Gatos Rex y sus bigotes rizados o casi ausentes: genética detrás de una rareza felina

Los “bigotes” felinos —vibrisas— son pelos especializados, más gruesos y profundamente anclados que el pelaje común. Actúan como sensores: detectan corrientes de aire, objetos cercanos y cambios sutiles en el entorno. Por eso muchos gatos calculan mejor un salto o una entrada estrecha “con bigotes” que con vista. También hay vibrisas sobre los ojos y en las patas delanteras.

Por qué en los Rex se rizan o se rompen

En varias razas Rex, el rasgo más llamativo es el pelo ondulado. Ese mismo cambio estructural puede afectar las vibrisas: nacen curvadas, más frágiles o con crecimiento irregular, y a veces se quiebran con el roce.

La explicación más aceptada es genética: mutaciones que alteran la forma del folículo piloso y la queratina del pelo. En términos simples, el “tubo” que fabrica el pelo produce una fibra con otra arquitectura.

Lea más: ¿Tu gato se siente solo? Descubrí las señales y cómo ayudarlo

En el Cornish Rex y el Devon Rex es común ver vibrisas cortas, rizadas o con aspecto “desparejo”. En el Selkirk Rex, de pelo rizado más abundante, también puede ocurrir, aunque el efecto varía entre individuos.

¿Les molesta? ¿Es un problema de salud?

En la mayoría de los casos, no es una enfermedad por sí misma. Pero puede tener efectos prácticos: algunos Rex, sobre todo de jóvenes, pueden mostrarse más cautos al explorar alturas, calcular distancias o moverse en lugares oscuros si sus vibrisas son muy cortas o se quiebran con frecuencia.

Si el gato está tranquilo, come bien, juega y se orienta con normalidad, suele ser solo un rasgo de la raza. Distinto es cuando el cambio aparece de golpe.

Lea más: La ciencia detrás de los bigotes de los gatos: cómo funcionan y qué pasa si se cortan

Señales de alerta: cuándo consultar al veterinario

Conviene pedir una evaluación si, además de bigotes muy quebradizos o caídos, aparecen: picazón intensa, enrojecimiento, costras, mal olor en piel, pérdida de pelo en parches, dolor al tocar la cara, secreción ocular o cambios de conducta (irritabilidad, esconderse).

Podrían estar involucrados parásitos, hongos (como tiña), alergias, infecciones cutáneas o estrés.

Lea más: Diccionario miau-español: los cinco tipos de maullidos más comunes y qué significan

Cuidados cotidianos para un Rex con vibrisas frágiles

En casa, la regla es simple: no cortar ni “emparejar” bigotes. También ayuda reducir roces innecesarios (juguetes ásperos pegados a la cara, transporte muy estrecho), ofrecer iluminación suave en zonas de paso nocturno y sumar rutas seguras para trepar.

Si se usan comederos, los bordes anchos que rozan el hocico pueden incomodar a algunos gatos: un plato más plano suele funcionar mejor.