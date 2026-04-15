Diccionario miau-español: los cinco tipos de maullidos más comunes y qué significan

Los gatos se comunican sobre todo con el cuerpo (cola, orejas, mirada) y con olores; el maullido, en cambio, es un recurso que muchos felinos “perfeccionan” para hablar con humanos. Por eso conviene escuchar cómo suena y mirar qué está pasando alrededor: hora, lugar, rutina, postura y si hay cambios recientes.

1) El “miau” breve de saludo

Suele ser corto, de tono medio y aparece cuando llegás a casa o cuando el gato se te cruza en el pasillo. A menudo va con cola en alto y un roce en las piernas. En lenguaje simple: “te vi”, “hola”, “acompañame”.

Cómo responder: una interacción breve (voz suave, caricia si la busca) refuerza el vínculo sin sobreestimular. Si se aleja, también está diciendo algo: “saludé y sigo con lo mío”.

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2) El maullido insistente de atención o comida

Es repetido, a veces ascendente, y suele activarse cerca del comedero, la heladera o la hora habitual de la ración. Muchos gatos aprenden que insistir funciona. No siempre es “tengo hambre”: también puede ser “quiero rutina” o “quiero juego”.

Cómo responder: evitá “premiar” el maullido demandante con comida inmediata. Si el veterinario lo autoriza, ayudan horarios estables, comederos interactivos y sesiones cortas de juego antes de la comida.

3) El maullido largo y grave de molestia o límite

Suena más tenso: un “miau” extendido, a veces con gruñido, cuando lo alzás sin ganas, lo cepillás en una zona sensible o invadís su escondite. Suele venir con orejas hacia atrás y cola rígida. El mensaje es un límite, no “maldad”.

Cómo responder: pausa, distancia y lectura corporal. Forzar el contacto aumenta el estrés y eleva el riesgo de arañazos o mordidas.

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4) El aullido o “llanto” de estrés, miedo o desorientación

Es más fuerte, sostenido y puede aparecer de noche o tras un cambio (mudanza, obra, visita, nuevo animal). En gatos mayores, algunos aullidos nocturnos se asocian a deterioro cognitivo, hipertensión o problemas de tiroides, entre otras causas posibles.

Cómo responder: revisá primero el entorno (arenero limpio, acceso a agua, refugios tranquilos). Si es nuevo, intenso o nocturno frecuente, conviene una consulta veterinaria para descartar dolor o enfermedad antes de atribuirlo a “capricho”.

5) El maullido “de celo” (llamado reproductivo)

En gatos sin esterilizar puede sonar como un lamento muy agudo o una vocalización prolongada, con inquietud y marcaje. No es un problema de conducta en sí: es biología.

Cómo responder: hablá con tu veterinario sobre esterilización, que reduce estas vocalizaciones y previene camadas no planificadas; también disminuye riesgos asociados a escapes y peleas.

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Cuándo un maullido es una señal de alarma

Buscá ayuda profesional si hay un cambio brusco en la vocalización, si el gato maúlla al tocarlo, si deja de comer, se esconde, jadea, usa mal el arenero o muestra dolor.

En comportamiento felino, el contexto manda; en salud, la regla es simple: cambios sostenidos merecen revisión.