¡Peligro! Cómo evitar que tu cachorro muerda cables eléctricos

Entre los 3 y 7 meses, muchos cachorros exploran el mundo con la boca: cambian dientes, sienten picazón en encías y buscan presión para aliviarla. Un cable, además, combina tres estímulos difíciles de resistir: es flexible (se mueve como un juguete), ofrece una textura “gomosa” y suele estar a la altura exacta del hocico en el suelo.

A eso se suma el contexto doméstico: momentos de poco descanso, falta de paseos o un entorno con escasa estimulación. Cuando el cachorro no tiene una alternativa segura, el cable se convierte en plan A.

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En algunos casos, la masticación se dispara con el estrés (por ejemplo, al quedarse solo) y puede volverse repetitiva, casi automática.

El riesgo real: no es solo un susto

La electricidad no solo “da corriente”. Una mordida puede provocar quemaduras en labios, lengua y paladar, que a veces parecen pequeñas al inicio pero empeoran en horas.

También puede haber arritmias, desmayo y, en exposiciones importantes, daño pulmonar: algunos perros desarrollan líquido en los pulmones (edema) y empiezan a respirar con dificultad tiempo después del accidente.

¿Y si el cable estaba desenchufado? Baja mucho el riesgo eléctrico, pero no desaparece el problema: puede haber atragantamiento, cortes con el cobre y ingestión de plástico que irrite el aparato digestivo.

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Qué hacer si ya mordió un cable

La prioridad es evitar un segundo accidente. No lo toques si sigue en contacto con el cable: primero cortá la corriente desde el interruptor general o desenchufá sin acercar las manos al animal. Si no podés, usá un objeto no conductor (madera seca, plástico) para separar el cable.

Después, incluso si “parece bien”, contactá a un veterinario de urgencias. Las lesiones eléctricas pueden ser engañosas. Mientras te orientan, observá señales clave: respiración rápida o con ruido, tos, encías pálidas o azuladas, debilidad, temblores, babeo intenso, dolor al abrir la boca u olor a quemado.

Si hay quemaduras visibles, no apliques cremas caseras; el manejo del tejido oral suele requerir analgesia, evaluación y, a veces, medicación específica.

Cómo prevenir la tentación más peligrosa

La prevención funciona mejor cuando combina manejo del ambiente y aprendizaje. En casa, los “minutos de cable suelto” son los que cuentan: canaletas, protectores rígidos y organizadores elevados reducen oportunidades.

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En zonas inevitables (bajo el escritorio, detrás del televisor), un corral o una reja durante momentos sin supervisión suele ser más eficaz que confiar en el “no”.

En paralelo, ofrecé una salida legal a esa necesidad de masticar: juguetes seguros del tamaño adecuado y mordedores diseñados para cachorros. CambiÁ el foco con juegos cortos de olfato y búsqueda de comida, que cansan más que perseguir una pelota.

Y cuando lo veas ir hacia un cable, interrumpí con calma, redirigí a su mordedor y reforzá esa elección: lo que se practica, se repite.

¿Sirven los sprays amargos? A veces ayudan como capa extra, pero no son infalibles y algunos perros los toleran. Deben ser específicos para mascotas y usarse solo si el veterinario lo considera apropiado; nunca sustituyen la supervisión ni el “cable fuera de alcance”.

Cuándo pensar en un problema de fondo

Si la masticación es intensa, aparece de golpe o se concentra en momentos de soledad, puede haber ansiedad por separación, falta de descanso, dolor oral persistente o incluso conductas compulsivas.

Si además intenta comer objetos no comestibles (telas, piedras, plástico), conviene descartar pica u otras causas médicas. Una consulta veterinaria —y, si hace falta, con un profesional en comportamiento— puede marcar la diferencia entre “una etapa” y un patrón de riesgo en crecimiento.