Trucos para enseñar a tu mascota: de “choca los cinco” a hacer “el muertito”

Aunque los comandos básicos como “sentado” o “quieto” son comunes, explorar trucos más inusuales como “choca los cinco” o “hacer el muertito” puede ser sumamente divertido y gratificante.

Los trucos desafiantes requieren que tu mascota piense y resuelva problemas, lo cual es excelente para su salud mental. Además, al realizar trucos, tu mascota está activa y se ejercita, ayudando a mantener su salud física.

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Trabajar juntos en un objetivo común fortalece el vínculo entre vos y tu mascota y, al aprender nuevos trucos, ella gana confianza en sí misma.

Cómo enseñar a tu perro a hacer “chocar los cinco”

Comenzá en un ambiente tranquilo y libre de distracciones. Tené a mano algunas golosinas pequeñas y sabrosas como recompensa. Después pedile a tu mascota que se siente, ya que esta posición es la base para el truco de “chocar los cinco”.

Luego habrá que introducir el concepto: sostené una golosina en la mano y mostrá tu palma abierta a tu mascota. Muchos animales instintivamente investigarán con la pata.

Este es el momento para reforzar el comportamiento. Cuando tu mascota levante la pata para tocar tu mano, decí “choca los cinco” y recompensalo inmediatamente con una golosina y elogios.

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Repetí este proceso varias veces hasta que tu mascota entienda el truco. Con el tiempo, podrás sustituir la golosina por solo elogios.

Cómo enseñar a tu mascota a “hacer el muertito”

Comenzá también desde la posición de “sentado” y luego pedile a tu mascota que se eche.

Luego habrá que añadir el comando. Para eso sostené una golosina cerca de su nariz y movela lentamente hacia un lado para que siga el movimiento y se dé vuelta.

Para marcar el comportamiento, cuando esté en la posición deseada, decí “muertito” y entregá la golosina.

Dedicá tiempo diariamente para practicar y perfeccionar este truco, aumentando la duración que tu mascota permanece en la posición con el tiempo.

Consejos adicionales para enseñar trucos a tu mascota

Paciencia y consistencia son la clave. Cada mascota aprende a su propio ritmo. No te frustres si el progreso es lento.

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Además, recordá el refuerzo positivo. Siempre usá recompensas y elogios para motivar a tu mascota.

Mantené las sesiones de entrenamiento cortas y divertidas para mantener el interés de tu mascota.

Enseñar trucos a tu mascota es una forma gratificante de interactuar y conectar con ella. ¡Empezá hoy mismo y disfrutá del proceso de aprendizaje y diversión!