¿Tu mascota destruye cosas cuando te vas? No es venganza, es miedo

La conducta destructiva asociada a las ausencias aparece, sobre todo, en los primeros minutos después de que la persona se va. No es un ajuste de cuentas: es un intento de regular un malestar intenso. En etología se describe como un cuadro de hiperapego y estrés, en el que el perro pierde herramientas para calmarse sin su figura de referencia.

La casa, además, ofrece “blancos” típicos: marcos de puertas, persianas, sillones, objetos con olor humano. No porque quiera castigar, sino porque ese olor puede funcionar como ancla… o como recordatorio que activa la angustia.

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Señales que ayudan a identificar la ansiedad por separación

Más allá de los destrozos, suelen coexistir vocalizaciones (ladridos, aullidos, maullidos), jadeo o salivación, micción/defecación pese a estar educado, temblores, intentos de escape o un recibimiento desbordado al regreso.

Si hay autolesiones, uñas rotas o dientes dañados, ya no es “un problema de conducta”: es un problema de bienestar.

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Qué hacer (y qué no) cuando el origen es el miedo

El castigo al volver —retarlo, restregarle el desastre, usar collares punitivos— tiende a empeorar el cuadro: el animal no conecta la corrección con lo que hizo horas antes y sí aprende que tu regreso también trae tensión.

Lo útil suele combinar manejo ambiental y aprendizaje gradual: salidas muy cortas y planificadas para enseñar que irse no es peligroso; enriquecimiento (olfato, juguetes rellenos, búsqueda de comida) antes de la partida; y reducción de “rituales” que anticipan la ausencia (llaves, zapatos) para bajar la alarma.

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En algunos casos, feromonas o medicación pueden acompañar, pero solo con indicación veterinaria.

Cuándo consultar

Si la destrucción es frecuente, aumenta, aparece junto a síntomas físicos de estrés o hay riesgo de lesiones, conviene una evaluación veterinaria para descartar dolor u otras causas y, si corresponde, trabajar con un profesional en comportamiento (etólogo o educador con base científica).

El objetivo no es “que no rompa”: es que pueda quedarse solo sin miedo.