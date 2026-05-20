Suplementos de Omega-3 y 6: cuándo empezar a dárselos a tu perro

Qué son el omega-3 y el omega-6

Los ácidos grasos omega-3 (sobre todo EPA y DHA) participan en procesos antiinflamatorios y en la salud de piel, articulaciones, corazón y cerebro. Los omega-6 (como el ácido linoleico) también son esenciales, pero en la dieta canina suelen estar muy presentes —especialmente en alimentos con aceites vegetales y grasas de ave—, por lo que el problema habitual no es la falta, sino el desequilibrio. En términos simples: en muchos perros, lo que “falta” no es omega-6, sino omega-3 suficiente para equilibrar.

Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para empezar?

No hay una edad universal, sino escenarios frecuentes:

Cachorros: puede considerarse cuando el veterinario lo indica (por ejemplo, dietas específicas) porque el DHA se asocia al desarrollo neurológico y visual. Si el cachorro come un alimento “completo y balanceado”, a menudo no hace falta sumar nada por cuenta propia.

Adultos sanos: el punto de partida suele ser la dieta. Si el alimento ya incluye fuentes de omega-3 y el perro está bien de piel, pelo y peso, suplementar puede ser redundante. Se evalúa más en perros con piel sensible, otitis recurrente o muda excesiva.

Senior o perros muy activos: es común plantearlo cuando aparecen señales de inflamación crónica (movilidad más lenta, recuperación muscular pobre) o como coadyuvante en planes para articulaciones, siempre con control profesional.

Señales cotidianas que ameritan consulta

Picazón sin causa clara, caspa, pelo quebradizo, “olor” de piel, otitis repetidas, rigidez al levantarse, o diagnósticos como dermatitis alérgica u osteoartrosis son motivos típicos para que el veterinario valore omega-3 como parte del abordaje —junto con higiene, antiparasitarios y dieta—.

Cómo elegir un suplemento sin caer en promesas

Buscá productos que indiquen cuánto EPA + DHA aporta por dosis (no solo “aceite de pescado”), con control de oxidación y fecha de vencimiento clara.

Evitá improvisar con aceites de cocina. Ojo con el aceite de hígado de bacalao: puede aportar vitaminas A y D en exceso.

Riesgos y cuándo conviene esperar

En dosis altas o en perros sensibles, puede causar diarrea, aumentar calorías o empeorar cuadros como pancreatitis.

También puede interferir con la coagulación en animales con trastornos hemorrágicos o medicados (por ejemplo, antiinflamatorios). Si tu perro va a ser operado, está gestando, tiene enfermedad crónica o toma medicación, el “momento ideal” es después de hablar con su veterinario.