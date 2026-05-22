Mascotas
22 de mayo de 2026 a la - 09:08

Cómo corregir a tu perro sin usar el “no”, según expertos en conducta animal

Adiestramiento canino.
Adiestramiento canino.Shutterstock

Repetir “no” puede desgastar la convivencia y, muchas veces, no le dice a tu perro qué hacer en su lugar. La alternativa es simple y más amable: cambiar la prohibición por una acción concreta que sí pueda ejecutar.

Por ABC Color

Para un perro, “no” suele ser un sonido que anticipa tensión, pero rara vez aporta una instrucción clara. En etología y aprendizaje se describe así: una palabra de “prohibición” funciona como señal emocional (frena, incomoda), pero no guía la conducta alternativa. Y sin alternativa, el animal prueba de nuevo… o se bloquea.

Adiestramiento canino.
Adiestramiento canino.

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Además, el “no” llega tarde con frecuencia: cuando el perro ya mordió el zapato o saltó sobre la visita, la asociación se vuelve confusa (“¿no a qué, exactamente?”).

En hogares con ruido —timbre, niños, calle— esa ambigüedad se multiplica.

Del “no hagas” al “hacé esto”: comandos de reemplazo

La lógica es enseñar conductas incompatibles con el problema. No es “ser permisivo”: es ser específico.

Adiestramiento canino.
Adiestramiento canino.
  • En lugar de “¡No saltes!”, enseñá “sentado” o “cuatro patas”. Si el perro se sienta, no puede saltar a la vez. Reforzá (con premio o caricia) cuando elige el suelo.
  • En vez de “¡No ladres!”, probá “a tu lugar” o “mirame”. Le das una tarea: ir a su manta o buscar tu mirada. Luego, premiá el silencio breve y escalalo.
  • Frente a “¡No tires de la correa!”, entrená “junto” o “vamos” y recompensá la correa floja. El objetivo es cambiar el patrón de caminata, no “ganar” un tironeo.
  • Si escuchás “¡No muerdas!” durante el juego, cambiá a “soltá” y ofrecé un juguete alternativo. “Soltá” es una acción entrenable; “no muerdas” suele llegar en medio de la excitación.

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Qué pasa en el cerebro del perro

Los perros aprenden por consecuencias: lo que les trae algo bueno tiende a repetirse. Por eso, el refuerzo positivo (premios, juego, acceso a olfatear) acelera aprendizajes y reduce conflicto.

Las correcciones duras o la intimidación pueden suprimir señales sin resolver la emoción de fondo (miedo, frustración), un riesgo especialmente relevante en problemas de reactividad.

La regla de oro: decir la orden una vez y mostrar el camino

Si repetís “sentado, sentado, sentado”, la palabra se vuelve ruido. Mejor: una sola vez, ayudá con gestión del entorno (correa, barrera, distancia) y premiá cuando aparece la conducta.

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En casa, prevenir también educa: zapatos fuera de alcance, juguetes adecuados, basurero cerrado.

Si hay mordidas, amenazas, ataques a otros perros, pánico intenso o conductas compulsivas, conviene consultar a un veterinario (para descartar dolor o causas médicas) y a un educador canino con enfoque basado en evidencia. En seguridad, “no” nunca sustituye un plan.