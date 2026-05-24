Huellitas Run: invitan a carrera con perros y tus patitas aliadas podrían estar ahí

Este 31 de mayo, el Jardín Botánico de Asunción se vuelve a llenar de energía con la segunda edición de Huellitas Run, una experiencia única para correr, disfrutar y apoyar una causa que de verdad deja huella. La carrera con perros es una linda oportunidad para disfrutar y socializar con otros tutores de mascotas.

Más que una carrera, es una oportunidad para ayudar: cada inscripción y cada apoyo suma para darles una vida mejor a nuestros amigos de cuatro patas, dicen desde la organización del evento. También se recibirán donaciones para la fundación Huellitas Paraguay.

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Las categorías de la carrera Huellitas Run

Si tenés un peludo en casa, agendá su categoría (¡todas son de 1K o 2K!):

Perros pequeños – 1K

Súper perros (en silla de ruedas) – 1K

Perros medianos – 2K

Perros grandes – 2K

Si no tenés mascota o querés que corran los chicos, también hay categorías Kids de 400 m a 1K, y un circuito general de 4K sin mascota.

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Te podés inscribir en servicronos.com o escribir a @huellitasparaguay o @huellitasrun y los kits se entregarán el 30 de mayo de de 10:00 a 17:00 en el Jardín Botánico.