Mascotas
24 de mayo de 2026 a la - 13:09

Huellitas Run: invitan a carrera con perros y tus patitas aliadas podrían estar ahí

Carrera con perros.
Carrera con perros.Shutterstock

El 31 de mayo, el Jardín Botánico de Asunción acogerá la segunda edición de Huellitas Run. Esta carrera única combinará ejercicio y solidaridad, beneficiando a animales en necesidad a través de inscripciones y donaciones.

Por ABC Color

Este 31 de mayo, el Jardín Botánico de Asunción se vuelve a llenar de energía con la segunda edición de Huellitas Run, una experiencia única para correr, disfrutar y apoyar una causa que de verdad deja huella. La carrera con perros es una linda oportunidad para disfrutar y socializar con otros tutores de mascotas.

Más que una carrera, es una oportunidad para ayudar: cada inscripción y cada apoyo suma para darles una vida mejor a nuestros amigos de cuatro patas, dicen desde la organización del evento. También se recibirán donaciones para la fundación Huellitas Paraguay.

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Las categorías de la carrera Huellitas Run

Carrera con perros.
Carrera con perros.

Si tenés un peludo en casa, agendá su categoría (¡todas son de 1K o 2K!):

  • Perros pequeños – 1K
  • Súper perros (en silla de ruedas) – 1K
  • Perros medianos – 2K
  • Perros grandes – 2K

Si no tenés mascota o querés que corran los chicos, también hay categorías Kids de 400 m a 1K, y un circuito general de 4K sin mascota.

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Te podés inscribir en servicronos.com o escribir a @huellitasparaguay o @huellitasrun y los kits se entregarán el 30 de mayo de de 10:00 a 17:00 en el Jardín Botánico.