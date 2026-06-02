Por qué los cachorros tienen diarrea tan seguido y cuándo es una emergencia

En los primeros meses, el sistema digestivo del cachorro todavía está aprendiendo a manejar cambios. Por eso, una deposición blanda puede aparecer tras un nuevo alimento, un premio distinto, un atracón (sí, también roban comida), o un cambio de rutina: la llegada al hogar, la separación de la camada, un paseo con demasiados estímulos.

A esa “sensibilidad de estreno” se suman causas muy concretas y comunes: parásitos intestinales (giardias y lombrices, especialmente), infecciones y errores de dieta (leche de vaca, sobras, huesos cocidos, comidas muy grasas).

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También puede haber diarrea después de una desparasitación o un cambio de alimento demasiado brusco, aunque debería ser leve y transitoria.

El punto clave: en cachorros, el margen de seguridad es menor. Pierden líquidos más rápido y su reserva energética es limitada.

Cuándo es una emergencia veterinaria

Buscá atención sin demoras si aparece cualquiera de estas señales: sangre roja o heces negras, vómitos repetidos, decaimiento marcado, abdomen doloroso o distendido, fiebre, encías secas, ojos hundidos, diarrea muy acuosa cada pocas horas, o si el cachorro es muy pequeño, no está vacunado o no completa su plan.

También si la diarrea dura más de 24 horas o empeora.

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En cachorros sin esquema completo, la diarrea puede ser una de las primeras pistas de enfermedades graves como parvovirosis, que requiere tratamiento urgente.

Qué podés hacer en casa

Ofrecé agua fresca y observá si bebe; la hidratación manda. Evitá medicación humana (loperamida, antibióticos “de botiquín”): puede empeorar el cuadro o enmascarar señales importantes.

Guardá una muestra de heces y registrá cambios (frecuencia, color, presencia de moco), porque esa información guía al veterinario para decidir si hace coproparasitológico, test rápido o ajuste de dieta.

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Cómo se previene que “se repita”

La prevención suele ser menos dramática que la diarrea y consiste en una transición gradual de alimento, desparasitación pautada, vacunas al día, y paseos controlados para evitar que coma tierra o heces.