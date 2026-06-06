“Acicalamiento social” extremo: ¿por qué mi gato me muerde el pelo o la cara?

En etología se llama acicalamiento social o allogrooming: los gatos se lamen entre sí para reforzar lazos, calmar tensiones y compartir olor. Cuando ese “peinado” se dirige a una persona —sobre todo al pelo, las cejas o la barba— suele indicar afiliación: te integran a su círculo.

El mordisco, si es suave y breve, puede ser parte de la misma secuencia. En el lenguaje felino, lamer y “mordisquear” funciona como un ajuste de intensidad: una mezcla de higiene, juego y control del contacto.

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¿Por qué justo el pelo o la cara?

Hay razones muy concretas:

Textura y olor: el pelo ofrece resistencia y retiene aromas (champú, sudor, productos). Eso puede activar el impulso de “arreglarlo”.

Marcaje social: al lamer y morder suavemente, muchos gatos depositan olor de sus glándulas faciales, una forma de “esto es de mi grupo”.

Juego y caza en miniatura: mechones en movimiento se parecen a una presa pequeña; algunos gatos escalan de la caricia al juego.

Sobreestimulación: el lamido repetido puede elevar la excitación y terminar en un “basta” felino en forma de mordida.

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La pregunta clave: ¿es normal o es una señal de alarma?

Si tu gato muerde fuerte, insiste o cambia de conducta de golpe, conviene mirar más allá del afecto. A veces hay estrés, falta de actividad, destete temprano (mordisqueo oral), o incluso dolor dental, molestias en la piel, parásitos o conductas compulsivas.

Señales para consultar al veterinario: lesiones en tu piel, babeo, mal aliento, rechazo del alimento duro, rascado excesivo, zonas sin pelo, aumento repentino del mordisqueo o episodios nocturnos intensos.

Qué hacer sin romper el vínculo

La meta es redirigir, no castigar. Si lo empujás o gritás, puede aumentar la ansiedad o convertirlo en juego.

Cuando empiece a mordisquear, retirá lentamente la cara o el pelo, ofrecé un juguete (tipo caña o pelota) y premiá cuando lo use. Si busca “acicalarte” a diario, sumá sesiones cortas de juego y enriquecimiento ambiental; un gato cansado muerde menos mechones.

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¿Conviene dejarlo? Solo si el mordisco es leve y no lastima. Si duele, es una frontera clara: cariño sí, dientes no.