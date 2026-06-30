¿Qué enfermedades pueden esconderse detrás del mal aliento de un perro?

El mal aliento persistente en perros (halitosis) suele deberse a enfermedad periodontal —placa, sarro e infección de encías—, pero también puede esconder problemas renales, diabetes, trastornos gastrointestinales o hepáticos. La clave clínica es si el olor cambia, se intensifica o viene con otros signos.
En veterinaria se considera un problema muy común: sociedades odontológicas veterinarias describen que la mayoría de los perros adultos desarrolla algún grado de enfermedad periodontal, especialmente a partir de los 3 años.
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No es solo “olor”: la inflamación crónica permite que bacterias pasen al torrente sanguíneo y agraven otras condiciones.
Cuando el origen está en la boca: el sospechoso número uno
La periodontitis produce un olor “rancio” o a putrefacción por la proliferación bacteriana en bolsas periodontales.
Suele acompañarse de sangrado al masticar, encías rojas, dolor, rechazo a croquetas duras, babeo o frotarse el hocico.
También pueden causar halitosis dientes fracturados con pulpa expuesta, abscesos dentales y cuerpos extraños (por ejemplo, un hueso atorado), que a veces pasan desapercibidos hasta que el olor se vuelve intenso.
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Olor como pista: lo que puede estar pasando “por dentro”
Algunos olores son particularmente orientativos para el veterinario:
- Amoníaco o “a orina”: puede asociarse a enfermedad renal. Cuando los riñones filtran peor, suben compuestos nitrogenados; el aliento puede volverse urémico y aparecer más sed, más pis, apatía o vómitos.
- Dulzón/frutado (tipo acetona): sugiere diabetes descompensada y, en casos graves, cetosis. Suele verse junto con poliuria, polidipsia, adelgazamiento pese a buen apetito.
- “Huevos podridos” o muy fecal: puede apuntar a problemas gastrointestinales (disbiosis, reflujo, hábitos de coprofagia) o incluso a obstrucciones; suele convivir con diarrea, arcadas, gases o cambios de apetito.
- Moho o “dulce rancio”: se describe en algunos trastornos hepáticos, cuando el metabolismo de toxinas se altera; puede acompañarse de ictericia, decaimiento, abdomen distendido.
Un mito común: “es la edad” (y por eso se deja pasar)
En perros mayores, el mal aliento se normaliza con facilidad. Sin embargo, la edad no es una causa: aumenta el riesgo de enfermedad dental y de órganos, y por eso el olor merece más atención, no menos.
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En razas pequeñas y braquicéfalas, la anatomía dental favorece acumulación de placa y empeora el cuadro.
Señales de alarma: cuándo no esperar
Consultá pronto si el mal aliento aparece con vómitos, sangre en encías, dolor al comer, pérdida de peso, sed excesiva, decaimiento, o si el olor cambia a amoníaco/acetona.
En esos casos, el aliento no es un detalle: puede ser el síntoma visible de un problema que todavía no se nota en otros hábitos diarios.