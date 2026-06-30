¿Qué enfermedades pueden esconderse detrás del mal aliento de un perro?

El mal aliento persistente en perros (halitosis) suele deberse a enfermedad periodontal —placa, sarro e infección de encías—, pero también puede esconder problemas renales, diabetes, trastornos gastrointestinales o hepáticos. La clave clínica es si el olor cambia, se intensifica o viene con otros signos.

En veterinaria se considera un problema muy común: sociedades odontológicas veterinarias describen que la mayoría de los perros adultos desarrolla algún grado de enfermedad periodontal, especialmente a partir de los 3 años.

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No es solo “olor”: la inflamación crónica permite que bacterias pasen al torrente sanguíneo y agraven otras condiciones.

Cuando el origen está en la boca: el sospechoso número uno

La periodontitis produce un olor “rancio” o a putrefacción por la proliferación bacteriana en bolsas periodontales.

Suele acompañarse de sangrado al masticar, encías rojas, dolor, rechazo a croquetas duras, babeo o frotarse el hocico.

También pueden causar halitosis dientes fracturados con pulpa expuesta, abscesos dentales y cuerpos extraños (por ejemplo, un hueso atorado), que a veces pasan desapercibidos hasta que el olor se vuelve intenso.

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Olor como pista: lo que puede estar pasando “por dentro”

Algunos olores son particularmente orientativos para el veterinario:

Amoníaco o “a orina” : puede asociarse a enfermedad renal . Cuando los riñones filtran peor, suben compuestos nitrogenados; el aliento puede volverse urémico y aparecer más sed, más pis, apatía o vómitos .

Dulzón/frutado (tipo acetona) : sugiere diabetes descompensada y, en casos graves, cetosis. Suele verse junto con poliuria, polidipsia, adelgazamiento pese a buen apetito.

“Huevos podridos” o muy fecal : puede apuntar a problemas gastrointestinales (disbiosis, reflujo, hábitos de obstrucciones ; suele convivir con diarrea, arcadas, gases o cambios de apetito. : puede apuntar a(disbiosis, reflujo, hábitos de coprofagia ) o incluso a; suele convivir cono cambios de apetito.

Moho o “dulce rancio”: se describe en algunos trastornos hepáticos, cuando el metabolismo de toxinas se altera; puede acompañarse de ictericia, decaimiento, abdomen distendido.

Un mito común: “es la edad” (y por eso se deja pasar)

En perros mayores, el mal aliento se normaliza con facilidad. Sin embargo, la edad no es una causa: aumenta el riesgo de enfermedad dental y de órganos, y por eso el olor merece más atención, no menos.

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En razas pequeñas y braquicéfalas, la anatomía dental favorece acumulación de placa y empeora el cuadro.

Señales de alarma: cuándo no esperar

Consultá pronto si el mal aliento aparece con vómitos, sangre en encías, dolor al comer, pérdida de peso, sed excesiva, decaimiento, o si el olor cambia a amoníaco/acetona.

En esos casos, el aliento no es un detalle: puede ser el síntoma visible de un problema que todavía no se nota en otros hábitos diarios.