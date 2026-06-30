Mascotas
30 de junio de 2026 a la - 06:00

¿Qué enfermedades pueden esconderse detrás del mal aliento de un perro?

Hombre pone cara de asco al oler el aliento de su perro.
Hombre pone cara de asco al oler el aliento de su perro.Shutterstock

Si tu perro “huele mal de la boca” no siempre es cuestión de comida. La halitosis puede ser la primera pista de una enfermedad dental, renal o metabólica. Reconocer el tipo de olor ayuda a actuar a tiempo.

Por ABC Color

El mal aliento persistente en perros (halitosis) suele deberse a enfermedad periodontal —placa, sarro e infección de encías—, pero también puede esconder problemas renales, diabetes, trastornos gastrointestinales o hepáticos. La clave clínica es si el olor cambia, se intensifica o viene con otros signos.

Concepto de mal aliento en perros.
Concepto de mal aliento en perros.

En veterinaria se considera un problema muy común: sociedades odontológicas veterinarias describen que la mayoría de los perros adultos desarrolla algún grado de enfermedad periodontal, especialmente a partir de los 3 años.

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No es solo “olor”: la inflamación crónica permite que bacterias pasen al torrente sanguíneo y agraven otras condiciones.

Cuando el origen está en la boca: el sospechoso número uno

La periodontitis produce un olor “rancio” o a putrefacción por la proliferación bacteriana en bolsas periodontales.

Veterinaria revisa los dientes de un perro.
Veterinaria revisa los dientes de un perro.

Suele acompañarse de sangrado al masticar, encías rojas, dolor, rechazo a croquetas duras, babeo o frotarse el hocico.

Veterinaria revisa los dientes de un perro.
Veterinaria revisa los dientes de un perro.

También pueden causar halitosis dientes fracturados con pulpa expuesta, abscesos dentales y cuerpos extraños (por ejemplo, un hueso atorado), que a veces pasan desapercibidos hasta que el olor se vuelve intenso.

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Olor como pista: lo que puede estar pasando “por dentro”

Algunos olores son particularmente orientativos para el veterinario:

Concepto de mal aliento en perros.
Concepto de mal aliento en perros.
  • Amoníaco o “a orina”: puede asociarse a enfermedad renal. Cuando los riñones filtran peor, suben compuestos nitrogenados; el aliento puede volverse urémico y aparecer más sed, más pis, apatía o vómitos.
  • Dulzón/frutado (tipo acetona): sugiere diabetes descompensada y, en casos graves, cetosis. Suele verse junto con poliuria, polidipsia, adelgazamiento pese a buen apetito.
  • “Huevos podridos” o muy fecal: puede apuntar a problemas gastrointestinales (disbiosis, reflujo, hábitos de coprofagia) o incluso a obstrucciones; suele convivir con diarrea, arcadas, gases o cambios de apetito.
  • Moho o “dulce rancio”: se describe en algunos trastornos hepáticos, cuando el metabolismo de toxinas se altera; puede acompañarse de ictericia, decaimiento, abdomen distendido.

Un mito común: “es la edad” (y por eso se deja pasar)

En perros mayores, el mal aliento se normaliza con facilidad. Sin embargo, la edad no es una causa: aumenta el riesgo de enfermedad dental y de órganos, y por eso el olor merece más atención, no menos.

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En razas pequeñas y braquicéfalas, la anatomía dental favorece acumulación de placa y empeora el cuadro.

Señales de alarma: cuándo no esperar

Consultá pronto si el mal aliento aparece con vómitos, sangre en encías, dolor al comer, pérdida de peso, sed excesiva, decaimiento, o si el olor cambia a amoníaco/acetona.

En esos casos, el aliento no es un detalle: puede ser el síntoma visible de un problema que todavía no se nota en otros hábitos diarios.