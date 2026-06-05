Mascotas
05 de junio de 2026 a la - 15:31

Ranking de razas de perros con más problemas de salud congénita

Bulldog inglés.
Bulldog inglés.Shutterstock

Los perros son compañeros leales y amorosos, pero, lamentablemente, algunas razas pueden ser propensas a ciertos problemas de salud congénita debido a su genética y características físicas. Entender estas predisposiciones es crucial para los propietarios que buscan mejorar la calidad de vida de sus mascotas.

Por ABC Color

1. Bulldog inglés

Perro de raza Bulldog Inglés.
Perro de raza Bulldog Inglés.

Problemas de salud comunes:

  • Problemas respiratorios: debido a sus caras achatadas, los bulldogs ingleses suelen enfrentarse a dificultades respiratorias causadas por el síndrome braquicefálico.
  • Problemas de piel: son propensos a diversas afecciones cutáneas, incluidas las dermatitis.
  • Displasia de cadera: esta raza es susceptible a problemas en las articulaciones, especialmente en las caderas.

Lea más: Día Mundial del Perro sin raza: ¿es cierto que los “delmer” son más inteligentes y sanos?

Prevención:

  • Control de peso: mantener un peso saludable ayuda a reducir la presión sobre las articulaciones y facilita la respiración.
  • Chequeos regulares: visitas frecuentes al veterinario para monitorear cualquier problema respiratorio o dermatológico.
  • Ejercicio moderado: actividades que no exacerben problemas respiratorios, como paseos cortos y tranquilos.

2. Pastor alemán

Los perros de la raza Pastor Alemán destacan por su inteligencia, lealtad y habilidad para el trabajo.
Los perros de la raza Pastor Alemán destacan por su inteligencia, lealtad y habilidad para el trabajo.

Problemas de salud comunes:

  • Displasia de cadera y codo: estos problemas articulares son comunes debido a su estructura corporal.
  • Problemas digestivos: son propensos a distensión gástrica y torsión.
  • Condiciones hereditarias: como mielopatía degenerativa y deficiencias enzimáticas.

Lea más: Descubrí las razas de perros más antiguas y su fascinante historia

Prevención:

  • Alimentación adecuada: dietas equilibradas para minimizar problemas digestivos.
  • Rastreo genético: exámenes para detectar condiciones hereditarias desde una edad temprana.
  • Ejercicio regular: mantener la actividad física para fortalecer las extremidades sin sobrecargar las articulaciones.

3. Pug

Pug.
Pug.

Problemas de salud comunes:

  • Problemas respiratorios: al igual que los bulldogs, los pugs tienen tendencia a problemas respiratorios por su anatomía braquicefálica.
  • Enfermedades oculares: debido a sus ojos prominentes, sufren de úlceras corneales y otros problemas oculares.
  • Obesidad: tienen predisposición a aumentar de peso fácilmente.

Prevención:

  • Dieta controlada: ofrecer una nutrición adecuada para evitar el sobrepeso.
  • Cuidado ocular: revisión frecuente de sus ojos para prevenir infecciones o lesiones.
  • Ambiente fresco: evitar temperaturas elevadas para prevenir el estrés térmico.

4. Labrador retriever

Labrador Retriever.
Labrador Retriever.

Problemas de salud comunes:

  • Obesidad: los labradores son propensos al sobrepeso, lo que afecta su salud global.
  • Displasia de cadera y codo: también padecen de estos problemas articulares.
  • Condiciones genéticas: incluyen trastornos oculares como la atrofia progresiva de retina.

Lea más: Ranking de las razas más propensas a tener gases: ¿está tu perro en la lista?

Prevención:

  • Gestión del peso: ejercicio y dieta estricta para mantener un peso saludable.
  • Ejercicios acuáticos: beneficiosos para mejorar la movilidad sin afectar las articulaciones.
  • Exámenes regulares: especialmente para monitorear problemas oculares heredados.

5. Dachshund (perro salchicha)

Dachshund o perro salchicha.
Dachshund o perro salchicha.

Problemas de salud comunes:

  • Problemas de columna vertebral: debido a su largo cuerpo, son extremadamente susceptibles a las enfermedades de disco intervertebral.
  • Obesidad: el peso adicional puede agravar los problemas de la espalda.
  • Problemas dentales: tienen tendencia a la acumulación de placa.

Prevención:

  • Control del peso: la clave para minimizar el riesgo de daño en la columna vertebral.
  • Salto limitado: evitar que suban y bajen escaleras o muebles de manera incontrolada.
  • Cuidado dental: mantenimiento regular para prevenir problemas de encías y dientes.

Consejos generales para reducir riesgos en perros propensos

  1. Educación e información: estar informado sobre los problemas de salud comunes y sus signos tempranos en cada raza.
  2. Cuidados veterinarios regulares: visitas frecuentes al veterinario para chequeos de salud preventivos y vacunaciones.
  3. Prevención de obesidad: controlar la alimentación y fomentar el ejercicio regular, adecuado a las capacidades de la raza.
  4. Ambiente seguro y cómodo: proporcionar un entorno donde el perro pueda moverse con facilidad y mantenerse sin estrés.

En resumen, aunque ciertas razas de perros pueden predisponer a problemas de salud congénitos, con los cuidados adecuados y la atención preventiva, podemos ayudar a garantizar una vida saludable y feliz para nuestras queridas mascotas.