Día Mundial del Perro: por qué los perros se convirtieron en nuestros compañeros más cercanos

Cuándo es y por qué se celebra el Día Mundial del Perro

El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, con foco en concientizar sobre el abandono y promover la adopción y tenencia responsable. También existe el 26 de agosto como International Dog Day, muy difundido en redes. Ambas fechas apuntan a lo mismo: celebrar el vínculo, pero sobre todo mejorar la vida real de los perros.

Lea más: ¿Qué pasa en el cerebro de un perro cuando escucha la voz de su dueño?

¿Por qué los perros se adaptaron mejor que nadie a vivir con humanos?

Los perros se adaptaron porque, durante miles de años, sobrevivieron mejor los canes menos temerosos y más capaces de leer nuestras señales. Esa coevolución explica desde el apego hasta la convivencia en casa. La clave no fue la fuerza, sino la sociabilidad.

Los perros lograron convertirse en el animal más “compatible” con las personas por una ventaja evolutiva concreta: la selección de individuos que toleraban la cercanía humana y cooperaban. En términos simples, los que se estresaban menos cerca de campamentos, fogones y basura comían más, se reproducían más y transmitían ese temperamento.

Esa idea encaja con lo observado en experimentos de selección por mansedumbre (como los famosos zorros de Dmitri Beliáyev): al seleccionar docilidad, aparecen también cambios en conducta y fisiología asociados a la vida social. En perros, esa ruta favoreció la convivencia cotidiana: menos miedo, más atención a humanos, más plasticidad.

Lea más: Por qué tu perro se calma cuando huele tu ropa: explicación científica

¿Desde cuándo existe el vínculo entre humanos y perros?

La mayoría de las evidencias sitúan el inicio de la domesticación en al menos 15.000 años, y probablemente antes (algunas estimaciones genéticas lo empujan hacia 20.000–30.000).

No fue un “día cero” con un lobo domesticado, sino un proceso largo en el que ciertos lobos comenzaron a vivir en los márgenes de grupos humanos y, generación tras generación, se diferenciaron.

¿Cómo evolucionaron los perros desde los lobos?

Los perros no son lobos “amaestrados”: son el resultado de miles de años de selección. Cambiaron el tamaño corporal y la forma del cráneo, pero también el metabolismo.

Un hallazgo clave en genética comparada mostró que muchos perros tienen más copias de genes ligados a la digestión de almidón (como AMY2B), una adaptación útil para una dieta asociada a humanos (restos, granos, comida cocida).

Lea más: ¿Qué pasa si hablás con tu perro todos los días? Esto dice la ciencia

También cambió su desarrollo: conservan rasgos juveniles de conducta (más juego, más búsqueda de contacto), lo que facilita el aprendizaje en casa.

¿Los perros entienden nuestras emociones?

Entender no significa “leer la mente”, pero la evidencia indica que los perros discriminan expresiones y tonos, y ajustan su conducta.

Estudios de neurociencia y comportamiento (incluyendo trabajos con imágenes cerebrales y pruebas de voz) muestran que procesan de forma especial señales humanas como el habla dirigida y ciertos tonos emocionales.

Además, el contacto visual puede activar un “circuito social” medible: investigaciones hallaron que la mirada mutua entre perro y tutor se asocia a aumentos de oxitocina, hormona vinculada al apego, lo que ayuda a explicar por qué muchos cuidadores sienten una conexión tan fuerte en escenas cotidianas (saludos, reencuentros, búsqueda de consuelo).

Por qué se los llama “los mejores amigos del hombre”

La etiqueta describe una combinación rara en el reino animal.

Los perros cooperan, aprenden reglas humanas (rutinas, límites, horarios) y buscan activamente información social: miran nuestras manos, siguen el gesto de señalar, se apoyan en nosotros cuando hay incertidumbre. Esa “interfaz” con la vida humana es, en términos evolutivos, su gran especialidad.

¿Qué necesita un perro para ser feliz?

Desde la etología y la veterinaria, “felicidad” se traduce en bienestar: seguridad, salud y oportunidades de conducta.

En casa suele verse en señales simples: descanso profundo, apetito estable, curiosidad sin miedo y juego moderado.

Para lograrlo importan tres ejes: actividad física acorde a su edad y raza (sin exceso), estimulación mental (olfato, aprendizaje) y vínculo predecible (rutinas y trato consistente). El castigo intenso o incoherente, en cambio, eleva estrés y empeora la convivencia.

¿Cómo mejorar la relación con mi perro?

Funciona mejor lo medible: reforzar conductas deseadas (premios, juego, caricias si le gustan), ofrecer paseos donde pueda olfatear y darle elecciones seguras (por ejemplo, permitir distancia si algo lo asusta).

La comunicación mejora cuando el humano aprende a leer señales de calma e incomodidad (evitar mirada, lamerse el hocico, girar la cabeza) y respeta esos límites.

Si hay agresividad, ansiedad por separación o miedo persistente, conviene consultar a un veterinario y a un profesional en comportamiento.