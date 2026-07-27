Día Internacional del Perro Callejero: ¿qué hacer si encuentro a uno?

Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que busca visibilizar la realidad de millones de animales sin hogar y promover la adopción responsable, la esterilización y políticas públicas de protección. La jornada nació como una iniciativa ciudadana en América Latina y se extendió por redes y organizaciones que trabajan con rescate y bienestar animal.

¿Por qué existen tantos perros sin hogar?

Detrás de los perros en la calle suele haber una combinación de causas: camadas no planificadas por falta de esterilización, abandono ante cambios económicos o familiares, crianza informal sin control, escasa educación sobre tenencia responsable y una capacidad limitada de municipios y refugios para responder.

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A eso se suma que muchos animales se pierden y no vuelven a casa por falta de identificación, como chapas o microchip.

¿Cómo ayudar a un perro callejero?

Ayudar no siempre implica llevárselo a casa. A veces lo más urgente es reducir riesgos: ofrecer agua, algo de comida si el animal lo acepta, y sombra en días de calor.

Si está asustado, conviene mantener distancia, hablar en tono calmado y evitar movimientos bruscos.

También podés apoyar a organizaciones locales con donaciones, voluntariado o difundiendo campañas de esterilización.

Cuando es posible, una ayuda decisiva es ofrecer hogar temporal: le da al perro un lugar seguro mientras se busca a su familia o un adoptante. En paralelo, tomar una foto clara y difundirla en canales barriales puede acelerar el reencuentro.

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¿Qué hacer si encuentro un perro abandonado?

Primero, priorizá la seguridad: si el perro parece herido o agresivo, lo recomendable es llamar a protección animal municipal, policía local o una organización de rescate.

Si podés contenerlo sin riesgo, llevalo a un veterinario para revisar si tiene microchip u otro tipo de identificación y evaluar su estado. Observá si lleva collar o señales de cuidado reciente: no siempre un perro en la calle está abandonado; puede estar perdido.

Si no aparece un tutor, contactá refugios y redes de adopción. Documentar el caso (lugar, hora, fotos) ayuda tanto para la búsqueda como para eventuales denuncias si hubiera maltrato o abandono.

¿Es mejor adoptar un perro adulto o cachorro?

Depende de tu rutina. Un cachorro requiere más tiempo, socialización y entrenamiento; es una etapa intensa y demandante.

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En cambio, un adulto suele tener hábitos más estables, su tamaño y temperamento son más previsibles y, con frecuencia, se adapta mejor a hogares que trabajan o tienen horarios ajustados.

En ambos casos, la clave es la compatibilidad y el compromiso a largo plazo.

¿Los perros callejeros pueden adaptarse a una familia?

Sí. Muchos perros que vivieron en la calle aprenden rápido cuando encuentran estabilidad: comida regular, paseos, límites claros y afecto.

La adaptación puede requerir paciencia, visitas al veterinario, desparasitación, vacunación y un proceso gradual de confianza, pero la gran mayoría puede integrarse plenamente a una familia.