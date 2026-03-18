El mito de la esterilización: ¿deben las hembras tener “al menos una camada” por salud?

Un poco de biología

En términos biológicos, la reproducción no “completa” el desarrollo de la hembra ni previene enfermedades por sí misma.

Las hembras alcanzan la madurez sexual con el primer celo, pero que puedan reproducirse no significa que deban hacerlo. Tampoco existe un “beneficio uterino” por gestar una vez.

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Lo que sí cambia con el tiempo es la exposición a hormonas sexuales, y esa exposición está vinculada a ciertas patologías.

Entre las razones más citadas por veterinarios para recomendar la esterilización está la reducción del riesgo de piómetra, una infección uterina potencialmente mortal, frecuente en perras adultas no esterilizadas y también presente en gatas.

Además, en perros se ha observado que esterilizar antes del primer celo reduce de forma marcada la probabilidad de tumores mamarios a lo largo de la vida, un dato que suele pesar más que cualquier supuesto beneficio de “una camada”.

Comportamiento

El mito también se sostiene en argumentos sobre el comportamiento: que “se calman”, que “se les pasa el estrés”, o que “ser madres las equilibra”. La realidad es más matizada.

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Algunas conductas asociadas al celo —vocalizaciones, marcaje, escapismo— pueden disminuir al esterilizar, pero la personalidad del animal depende de múltiples factores.

En cambio, el embarazo y la lactancia sí implican demandas físicas considerables, y no están exentos de complicaciones: distocias (partos difíciles), cesáreas, hemorragias, eclampsia, mastitis y abandono de crías, entre otras.

Esto no significa que esterilizar sea una decisión automática para todos los casos. La cirugía tiene riesgos anestésicos y, según raza y tamaño, el momento ideal puede variar.

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Sobre la esterilización

En algunas razas grandes se discuten posibles efectos de una esterilización muy temprana sobre el desarrollo ortopédico.

También se describen casos de incontinencia urinaria en perras esterilizadas, especialmente si se operan jóvenes, aunque el riesgo absoluto depende de factores individuales.

Por eso, la recomendación actual tiende a ser personalizada: edad, estado corporal, antecedentes, entorno, posibilidad real de evitar camadas no planificadas y acceso a controles veterinarios.

Lo que sí es consistente en el consenso clínico es que no hay base médica para exigir “una camada por salud”. Si una familia considera la reproducción, debería hacerlo por objetivos responsables y con asesoramiento profesional, no como una supuesta “necesidad” del animal.

La conversación clave, insisten especialistas, no es si la hembra debe ser madre una vez, sino cuál es la estrategia más segura para su bienestar a lo largo de la vida.