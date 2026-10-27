Los perros entienden mucho más de lo que creemos: qué dice la ciencia sobre su inteligencia

Los perros entienden mucho más que órdenes aisladas: pueden asociar palabras con objetos, interpretar gestos humanos, anticipar rutinas y distinguir el tono emocional de la voz. Pero no “comprenden” el lenguaje como una persona: combinan aprendizaje, memoria, atención social y una extraordinaria capacidad para leer a quienes conviven con ellos.

Si un perro parece saber que llegó la hora del paseo, reconoce una secuencia de señales —el movimiento de llaves, ciertos zapatos, el horario, la postura corporal— que ha aprendido a relacionar con la salida.

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Pueden aprender palabras, pero no todos igual

La evidencia más conocida procede de perros capaces de identificar nombres de juguetes. En estudios con border collies, como Chaser y Rico, los investigadores comprobaron que algunos ejemplares podían asociar cientos de palabras con objetos concretos y, en ciertas pruebas, inferir que una palabra nueva correspondía a un juguete desconocido.

No significa que todos los perros tengan ese vocabulario. La mayoría aprende un número mucho más limitado de términos, sobre todo los vinculados con consecuencias relevantes: “comida”, “paseo”, “auto”, “pelota” o el nombre de integrantes de la familia. La repetición consistente y el contexto pesan más que la cantidad de veces que se pronuncia una palabra.

En casa, esto explica por qué decir “vamos” puede generar entusiasmo: el perro no necesariamente entiende la frase completa, pero ha vinculado ese sonido con una experiencia previsible.

El tono importa, pero las palabras también

Una investigación publicada en Science en 2016, con resonancias magnéticas en perros despiertos, halló que procesan las palabras conocidas y la entonación en áreas cerebrales diferentes. Los elogios producían una respuesta de recompensa más intensa cuando palabra y tono coincidían: por ejemplo, una felicitación pronunciada con entusiasmo.

El hallazgo desmonta una idea frecuente: que los perros solo reaccionan a cómo les hablamos. El tono emocional es crucial, pero las palabras familiares también aportan información. Por eso una orden dicha con una voz inusual puede confundirlos, y una frase afectuosa con tono tenso puede generar cautela.

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Su mayor habilidad es leer a las personas

La inteligencia canina se desarrolló durante miles de años de convivencia con humanos. Estudios de cognición comparada muestran que los perros suelen seguir un dedo que señala comida o un objeto con más facilidad que muchos otros animales, incluidos algunos primates criados fuera del contacto humano cotidiano.

También atienden a la dirección de la mirada, la orientación del cuerpo y expresiones faciales. Suelen responder al enojo, la postura y el tono del cuidador. La llamada “cara de culpable” es, en buena medida, una señal de apaciguamiento.

¿Entienden nuestras emociones?

Los perros pueden discriminar expresiones y voces asociadas a estados emocionales. Investigaciones de la Universidad de Lincoln, en Reino Unido, observaron que integran información visual y auditiva: relacionan, por ejemplo, una voz alegre con un rostro de expresión positiva.

Eso no prueba que experimenten las emociones humanas de la misma manera ni que comprendan sus causas. Sí indica que detectan cambios relevantes en nuestro comportamiento y ajustan su respuesta.

Un perro que se acerca durante un llanto puede estar reaccionando a la voz, el olor, la inmovilidad o experiencias previas en las que esa conducta recibió atención.

Cómo comunicarse mejor con un perro

La clave no es hablarle más, sino ser predecible. Conviene usar siempre la misma palabra para una misma acción, acompañarla al principio con un gesto claro y reforzar la conducta deseada inmediatamente con comida, juego o acceso a algo que valore.

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Evitar órdenes largas también ayuda. “Bajate” resulta más fácil de aprender que “¿podés bajarte del sillón, por favor?”. Si un perro no responde, puede no haber generalizado la orden a ese lugar, estar distraído, tener miedo o incluso padecer dolor, especialmente si el cambio de conducta es repentino.