Perro collie de pelo largo: temperamento, ciencia y cuidados

El collie de pelo largo (Rough Collie) heredó su carácter de siglos de selección en las tierras bajas de Escocia. La etología y la neurobiología canina muestran que las razas fijadas para el pastoreo cooperativo prestan más atención sostenida y reaccionan mejor a señales sutiles que las seleccionadas para guardar un lugar sin ayuda humana.

Esa agudeza servía para coordinar rebaños sin tocarlos. En una casa, se vuelve un sistema nervioso muy sensible a lo que se oye y se ve.

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Un collie que parece asustadizo ante un ruido fuerte no tiene un defecto de carácter: está hipervigilante, y su cerebro se activa ante cambios del entorno que a la mayoría de las razas de compañía les pasan inadvertidos.

Manto doble: temperatura y piel

El pelaje denso tiene dos capas de origen genético distinto:

Subpelo: suave, muy denso y lanoso. En invierno retiene aire tibio junto a la piel; en verano amortigua el calor radiante.

Capa exterior: pelo duro, recto y áspero, que repele agua, barro y espinas.

Rapar a un collie altera su piel. Sin la capa exterior, el subpelo queda expuesto y la piel pierde su regulación térmica natural, con riesgo de quemaduras solares, golpe de calor y dermatitis folicular.

Lo que sí corresponde es cepillar en profundidad, hasta la raíz, para sacar la lana muerta y dejar circular el aire sobre la piel.

El gen MDR1

Además de su cuerpo estilizado y su cabeza en cuña roma, el collie suele portar una mutación con consecuencias veterinarias serias: la del gen MDR1 (Multi-Drug Resistance 1), también llamado ABCB1.

La mutación impide que se fabrique una glicoproteína P funcional, la molécula que en la barrera hematoencefálica expulsa sustancias tóxicas del sistema nervioso central.

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En los ejemplares homocigotos, fármacos veterinarios comunes como la ivermectina (antiparasitario), la loperamida (antidiarreico) y algunos anestésicos llegan al cerebro y pueden causar neurotoxicidad grave, coma o muerte. El test de ADN define qué medicamentos se le pueden dar a ese perro.

Qué necesita

El collie es afectuoso y muy apegado a su familia. Su instinto de reagrupar puede aparecer en casa como “pastoreo” de niños u otras mascotas: les bloquea el paso o les pellizca suavemente los talones.

Para prevenir conductas repetitivas y ansiedad por separación, conviene priorizar el trabajo de olfato y los juegos de resolución de problemas antes que el ejercicio físico agotador.

El cansancio mental ayuda a bajar el cortisol, y un perro que lo tiene cubierto se maneja mejor en la ciudad.