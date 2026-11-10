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Mascotas
10 de noviembre de 2026 - 10:00

Perro collie de pelo largo: temperamento, ciencia y cuidados

Perro collie de pelo largo (Rough Collie).
Perro collie de pelo largo (Rough Collie).Shutterstock

El collie de pelo largo combina un manto adaptado a climas extremos con un cerebro moldeado por generaciones de trabajo de pastoreo. Su inteligencia reactiva exige estimulación precisa para evitar la ansiedad por hipervigilancia.

Por ABC Color
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El collie de pelo largo (Rough Collie) heredó su carácter de siglos de selección en las tierras bajas de Escocia. La etología y la neurobiología canina muestran que las razas fijadas para el pastoreo cooperativo prestan más atención sostenida y reaccionan mejor a señales sutiles que las seleccionadas para guardar un lugar sin ayuda humana.

Perro collie de pelo largo (Rough Collie).
Perro collie de pelo largo (Rough Collie).

Esa agudeza servía para coordinar rebaños sin tocarlos. En una casa, se vuelve un sistema nervioso muy sensible a lo que se oye y se ve.

Lea más: Más allá del look: las razas de perro más saludables y las que requieren más visitas al veterinario

Un collie que parece asustadizo ante un ruido fuerte no tiene un defecto de carácter: está hipervigilante, y su cerebro se activa ante cambios del entorno que a la mayoría de las razas de compañía les pasan inadvertidos.

Manto doble: temperatura y piel

El pelaje denso tiene dos capas de origen genético distinto:

Perros collie de pelo largo (Rough Collie).
Perros collie de pelo largo (Rough Collie).
  • Subpelo: suave, muy denso y lanoso. En invierno retiene aire tibio junto a la piel; en verano amortigua el calor radiante.
  • Capa exterior: pelo duro, recto y áspero, que repele agua, barro y espinas.

Rapar a un collie altera su piel. Sin la capa exterior, el subpelo queda expuesto y la piel pierde su regulación térmica natural, con riesgo de quemaduras solares, golpe de calor y dermatitis folicular.

Perro collie de pelo largo (Rough Collie).
Perro collie de pelo largo (Rough Collie).

Lo que sí corresponde es cepillar en profundidad, hasta la raíz, para sacar la lana muerta y dejar circular el aire sobre la piel.

El gen MDR1

Además de su cuerpo estilizado y su cabeza en cuña roma, el collie suele portar una mutación con consecuencias veterinarias serias: la del gen MDR1 (Multi-Drug Resistance 1), también llamado ABCB1.

La mutación impide que se fabrique una glicoproteína P funcional, la molécula que en la barrera hematoencefálica expulsa sustancias tóxicas del sistema nervioso central.

Lea más: ¿Cómo es el perro de agua portugués y por qué necesita más que paseos cortos?

En los ejemplares homocigotos, fármacos veterinarios comunes como la ivermectina (antiparasitario), la loperamida (antidiarreico) y algunos anestésicos llegan al cerebro y pueden causar neurotoxicidad grave, coma o muerte. El test de ADN define qué medicamentos se le pueden dar a ese perro.

Qué necesita

El collie es afectuoso y muy apegado a su familia. Su instinto de reagrupar puede aparecer en casa como “pastoreo” de niños u otras mascotas: les bloquea el paso o les pellizca suavemente los talones.

Para prevenir conductas repetitivas y ansiedad por separación, conviene priorizar el trabajo de olfato y los juegos de resolución de problemas antes que el ejercicio físico agotador.

El cansancio mental ayuda a bajar el cortisol, y un perro que lo tiene cubierto se maneja mejor en la ciudad.

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