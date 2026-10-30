¿Cómo es el perro de agua portugués y por qué necesita más que paseos cortos?

El perro de agua portugués es una raza mediana criada históricamente para colaborar con pescadores en la costa de Portugal: recuperaba objetos del agua, llevaba mensajes entre embarcaciones y ayudaba a conducir peces. Esa selección explica dos rasgos que hoy resultan decisivos en casa: su facilidad para nadar y su necesidad de tener tareas.

No es un perro “hiperactivo” por definición, pero sí suele ser vigoroso, curioso y muy dispuesto a trabajar con su familia. Un paseo breve, sin olfateo ni juego, rara vez cubre sus necesidades. Cuando acumula energía o falta estimulación, puede ladrar, morder objetos o buscar atención de forma insistente.

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Un cuerpo preparado para el agua

El perro de agua portugués tiene una complexión compacta y musculosa. Los machos suelen medir entre 50 y 57 centímetros a la cruz y pesar de 19 a 25 kilos; las hembras, entre 43 y 52 centímetros y de 16 a 22 kilos, según el estándar de la Federación Cinológica Internacional.

Su pelaje, largo y ondulado o rizado, no tiene subpelo denso. Esto le da su aspecto característico y reduce la caída visible de pelo, aunque no convierte a la raza en hipoalergénica: las alergias pueden desencadenarse también por proteínas presentes en la saliva y la caspa.

Las patas palmeadas favorecen la propulsión en el agua y su cola, fuerte en la base, funciona como timón durante el nado. Son adaptaciones útiles para nadar, pero no significan que cualquier ejemplar deba ser forzado a hacerlo: la familiarización debe ser gradual, en lugares seguros y con supervisión.

Inteligente, sociable y sensible a la rutina familiar

El comportamiento del perro de agua portugués suele combinar apego social, atención al entorno y una marcada motivación por recuperar objetos. Juegos de búsqueda, entrenamiento con refuerzo positivo, olfato y natación controlada pueden canalizar esas tendencias mejor que el ejercicio repetitivo sin propósito.

La genética influye, pero no determina por completo el carácter. Una investigación publicada en Science en 2022, basada en miles de perros, estimó que la raza explica cerca del 9% de la variación conductual entre individuos. En la práctica, esto significa que un perro de agua portugués puede mostrar predisposición al juego y a la cooperación, pero su conducta adulta también dependerá de la socialización, el manejo y sus experiencias.

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Suele convivir bien con niños si las interacciones son respetuosas y supervisadas. Su entusiasmo puede llevarlo a saltar o a jugar con demasiada intensidad cuando es joven. Enseñarle pausas, autocontrol y una llamada fiable desde cachorro evita que esa energía se convierta en un problema cotidiano.

El cuidado del pelo requiere constancia, no solo estética

El manto rizado puede formar nudos cerca de las orejas, axilas, ingles y patas. El cepillado varias veces por semana y los recortes periódicos son necesarios para evitar tirones, acumulación de humedad e irritaciones cutáneas.

Después de nadar, conviene enjuagarlo con agua limpia y secarlo bien, especialmente las orejas. La humedad persistente puede favorecer otitis, una consulta veterinaria frecuente en perros con orejas caídas y exposición habitual al agua.

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Salud: qué controles conviene conversar con el veterinario

Como otras razas medianas, puede presentar displasia de cadera y enfermedades oculares hereditarias, entre ellas algunas formas de atrofia progresiva de retina.

También existen pruebas genéticas para trastornos concretos descritos en la raza, como la gangliosidosis GM1.