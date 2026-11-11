Boston Terrier vs. Bulldog Francés: ¿cuál es más tranquilo?

El Bulldog Francés suele ser más tranquilo. Pasa muchas horas descansando, prefiere los ambientes relajados y no necesita demasiado ejercicio para estar conforme. El Boston Terrier conserva algo de la energía y la curiosidad de sus antepasados terrier: juega mucho y está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor.

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De dónde viene cada carácter

Las dos razas descienden de bulldogs, pero se criaron para cosas distintas.

El Boston Terrier nació en Estados Unidos, de cruces entre bulldogs y terriers ingleses antiguos. Terminó siendo un perro de compañía, pero siguió siendo curioso y activo, y le gusta jugar. Necesita paseos y juegos para gastar energía.

El Bulldog Francés se desarrolló en Francia a partir de bulldogs pequeños que acompañaban a trabajadores textiles. Es sociable y cariñoso, y se volvió popular enseguida como perro de compañía. Se adapta bien a una vida tranquila puertas adentro: le alcanzan sus humanos y una siesta en un lugar cómodo.

Igual, cada perro es distinto. La edad, la educación y lo que le tocó vivir también pesan en su nivel de actividad.

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Cuánto ejercicio necesita cada uno

Que un perro esté tranquilo depende también de si puede moverse, jugar y usar la cabeza lo suficiente.

El Boston Terrier tiene un nivel de energía de moderado a alto y necesita actividad todos los días. Los paseos y los juegos de búsqueda lo mantienen entretenido, y también responde bien a los ejercicios de aprendizaje: necesita variedad y desafíos nuevos para no aburrirse. En casa suele estar en movimiento y buscar con quién jugar. Si pasa mucho tiempo sin estímulos, lo muestra con ladridos y saltos.

El Bulldog Francés va de una energía baja a moderada y tiene un ritmo más lento. Disfruta de paseos cortos y juegos suaves, y le van bien las sesiones breves de ejercicios. En casa pasa largos ratos descansando. Aun así tiene que moverse: sin ejercicio, engorda y su salud se resiente.

Ojo con la respiración

Un perro que se mueve poco no siempre es un perro tranquilo. Las dos razas son braquicéfalas: tienen el hocico corto y una anatomía que puede complicar la respiración.

Algunos ejemplares tienen problemas respiratorios que les limitan el ejercicio, sobre todo con calor o humedad. En esos casos, la quietud puede ser incomodidad o falta de aire, no personalidad.

Conviene evitar los paseos en las horas de más calor, dejarles agua y un lugar fresco, y llevarlos al veterinario si jadean demasiado, respiran con ruido o se cansan de golpe.

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Ninguno de los dos está hecho para pasar el día entero sin hacer nada: ambos necesitan compañía, educación y ratos de juego.