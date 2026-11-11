ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mascotas
11 de noviembre de 2026 - 09:03

Boston Terrier vs. Bulldog Francés: ¿cuál es más tranquilo?

Boston Terrier.
Boston Terrier.Wojciech Kozielczyk

A primera vista, el Boston Terrier y el Bulldog Francés se parecen mucho: los dos son chicos, de hocico chato y cuerpo compacto, y se llevan bien con la vida en departamento. Donde se separan es en el temperamento y el nivel de actividad.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Bulldog Francés suele ser más tranquilo. Pasa muchas horas descansando, prefiere los ambientes relajados y no necesita demasiado ejercicio para estar conforme. El Boston Terrier conserva algo de la energía y la curiosidad de sus antepasados terrier: juega mucho y está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor.

Lea más: Bulldog Francés o Pug: cuál es mejor para vos y por qué

De dónde viene cada carácter

Las dos razas descienden de bulldogs, pero se criaron para cosas distintas.

Perro de la raza Boston Terrier.
Perro de la raza Boston Terrier.

El Boston Terrier nació en Estados Unidos, de cruces entre bulldogs y terriers ingleses antiguos. Terminó siendo un perro de compañía, pero siguió siendo curioso y activo, y le gusta jugar. Necesita paseos y juegos para gastar energía.

Bulldog francés durmiendo.
Bulldog francés durmiendo.

El Bulldog Francés se desarrolló en Francia a partir de bulldogs pequeños que acompañaban a trabajadores textiles. Es sociable y cariñoso, y se volvió popular enseguida como perro de compañía. Se adapta bien a una vida tranquila puertas adentro: le alcanzan sus humanos y una siesta en un lugar cómodo.

Igual, cada perro es distinto. La edad, la educación y lo que le tocó vivir también pesan en su nivel de actividad.

Lea más: Rottweiler vs Doberman: cuál es mejor para cuidar tu familia

Cuánto ejercicio necesita cada uno

Que un perro esté tranquilo depende también de si puede moverse, jugar y usar la cabeza lo suficiente.

Perro en la arena.
Boston Terrier.

El Boston Terrier tiene un nivel de energía de moderado a alto y necesita actividad todos los días. Los paseos y los juegos de búsqueda lo mantienen entretenido, y también responde bien a los ejercicios de aprendizaje: necesita variedad y desafíos nuevos para no aburrirse. En casa suele estar en movimiento y buscar con quién jugar. Si pasa mucho tiempo sin estímulos, lo muestra con ladridos y saltos.

Bulldog francés merle.
Bulldog francés merle.

El Bulldog Francés va de una energía baja a moderada y tiene un ritmo más lento. Disfruta de paseos cortos y juegos suaves, y le van bien las sesiones breves de ejercicios. En casa pasa largos ratos descansando. Aun así tiene que moverse: sin ejercicio, engorda y su salud se resiente.

Ojo con la respiración

Un perro que se mueve poco no siempre es un perro tranquilo. Las dos razas son braquicéfalas: tienen el hocico corto y una anatomía que puede complicar la respiración.

Algunos ejemplares tienen problemas respiratorios que les limitan el ejercicio, sobre todo con calor o humedad. En esos casos, la quietud puede ser incomodidad o falta de aire, no personalidad.

Conviene evitar los paseos en las horas de más calor, dejarles agua y un lugar fresco, y llevarlos al veterinario si jadean demasiado, respiran con ruido o se cansan de golpe.

Lea más: Por qué los perros de pastoreo necesitan trabajo mental y no solo correr

Ninguno de los dos está hecho para pasar el día entero sin hacer nada: ambos necesitan compañía, educación y ratos de juego.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
04
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
05
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más

Te puede interesar