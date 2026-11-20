El comportamiento de las mascotas, especialmente de los perros y gatos, puede ser un tema de preocupación para sus dueños. Un acto común que a menudo genera inquietud es cuando se lamen constantemente.

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Causas médicas de la lamida constante

Alergias: desencadenadas por alérgenos como el polen, ácaros del polvo, ciertos alimentos o productos químicos. Algunos síntomas relacionados incluyen picazón, erupciones en la piel, ojos llorosos y secreción nasal.

Problemas dermatológicos: dermatitis, infecciones por hongos o bacterias pueden causar irritación, llevando a la mascota a lamerse para aliviar el malestar. Síntomas relacionados incluyen piel enrojecida, descamación, mal olor en la piel.

Dolor o molestia física: una lesión, torcedura o incluso dolor en las articulaciones pueden motivar a una mascota a lamerse en un intento de sosegar el dolor. Presenta síntomas como cojera, renuencia a moverse o a ser tocado en una zona específica.

Parásitos: pulgas, garrapatas y ácaros son irritantes comunes que pueden provocar lamido excesivo debido a la picazón que causan. Rascarse, frotarse contra objetos, pérdida de pelo en algunas áreas son síntomas comunes.

Causas emocionales de una lamida constante

El lamido puede ser un mecanismo de autocalma en situaciones estresantes, como cambios en el entorno, ruidos fuertes o separaciones prolongadas. Conducta destructiva, vocalización excesiva, y cambios en el apetito son síntomas asociados.

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Por otro lado, las mascotas que no reciben suficiente estimulación mental o física pueden lamerse por aburrimiento. Además destruyen objetos, y muestran patrones repetitivos de comportamiento.

En algunos casos, el lamido se convierte en un comportamiento compulsivo. Esto puede requerir atención especial y modificación conductual. Una muestra de esto es el lamido persistente en las mismas áreas, a menudo hasta causar lesiones.

Qué hacer si tu mascota se lame excesivamente

Es importante descartar o tratar cualquier problema médico subyacente. Un diagnóstico adecuado puede ser clave para una solución efectiva.

Asegurate de que tu mascota está recibiendo suficiente ejercicio y enriquecimiento mental. Juguetes interactivos y paseos regulares pueden ayudar.

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Identificá y disminuí cualquier factor que pueda estar causando estrés, como ruidos altos o la introducción de nuevas mascotas.

Si se trata de un comportamiento compulsivo, puede ser necesaria la intervención de un especialista en comportamiento animal para desarrollar un plan de tratamiento.

Entender las raíces del comportamiento de lamido en las mascotas es vital para brindarles la atención adecuada. Tanto las causas médicas como las emocionales pueden requerir tratamientos específicos, y la intervención temprana es a menudo la clave para asegurar el bienestar a largo plazo de la mascota.