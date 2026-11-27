El perro Azawakh proviene de África Occidental, donde ha acompañado a los pueblos nómadas Tuareg durante siglos.

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Su nombre deriva del valle de Azawakh, situado al sur del Sahara, donde estos perros fueron y siguen siendo utilizados principalmente para la caza y como guardianes.

Gracias a su velocidad y resistencia, son capaces de cazar gacelas y otros animales rápidos, siendo herramientas esenciales para la subsistencia de estas comunidades.

Características físicas del perro Azawakh

Este galgo africano se distingue por su apariencia delgada y musculosa, lo que le confiere una gran agilidad.

Sus características físicas incluyen:

Altura : los machos miden entre 64 y 74 cm, mientras que las hembras son ligeramente más bajas.

Peso : oscila entre 15 y 25 kilogramos, dependiendo del sexo y la constitución.

Pelaje : corto, fino y puede variar en color desde el arena hasta el rojo oscuro. Presenta a menudo marcas blancas en el pecho y las patas.

Cabeza: larga y estrecha con orejas caídas.

Temperamento de Azawakh

El Azawakh es conocido por su naturaleza independiente pero leal. Se vincula fuertemente con su familia y puede ser reservado con los extraños.

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Esta raza es protectora por naturaleza, lo que la convierte en una excelente opción para las personas que buscan un perro de guardia.

Sin embargo, debido a su naturaleza reservada, la socialización temprana es fundamental para asegurar que crezcan siendo perros equilibrados y seguros.

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Cuidados y salud

Cuidar de un perro Azawakh implica garantizar que se satisfagan adecuadamente sus necesidades físicas y mentales.

Ejercicio : al ser una raza activa, requieren ejercicio diario intenso, como largas caminatas, carreras y juegos que estimulen su instinto de caza.

Alimentación : necesitan una dieta equilibrada y rica en proteínas para mantener su musculatura.

Aseo : su pelaje corto demanda un mantenimiento sencillo, aunque se deben revisar sus orejas y dientes regularmente.

Salud: son generalmente saludables, pero pueden ser propensos a problemas como la displasia de cadera. Las visitas veterinarias regulares son esenciales.

El perro Azawakh es una raza impresionante que combina elegancia, velocidad y lealtad, lo que lo convierte en una opción ideal para familias activas que pueden satisfacer sus necesidades de ejercicio y espacio.

Con el cuidado y la atención adecuados, el Azawakh puede ser un compañero excepcional. Sin embargo, su naturaleza independiente y necesidades específicas significan que no es adecuado para todos los hogares.

Con dedicación y amor, este galgo africano será, sin duda, un miembro magnético y querido de cualquier familia.