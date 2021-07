Denuncian al presidente de la Dinac por supuesta lesión de confianza

La denuncia hecha el pasado viernes por el sindicato se funda en la Ley 6258/18 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2019”, así como la Ley 1535 “De Administración Financiera del Estado”, que establece que los Organismos y Entidades del Estado (OEE), entre los que se encuentran los entes como autónomos y autárquicos, como lo es la terminal aérea, deben abonar todo tipo de haberes a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). Melgarejo lo hace por medio del Banco Continental.

“Dispóngase que los pagos de remuneraciones al personal de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que reciben transferencias de la Tesorería General como así también los haberes jubilatorios y de pensiones, los haberes de retiros y las pensiones de herederos de jubilados serán realizados exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento (BNF)”, expresa la norma 6258/18 en su artículo 235.

Anteriormente, los funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) percibían sus salarios a través del Banco Familiar, pero semanas atrás la administración de la terminal aérea emitió una circular manifestando que había rescindido contrato con dicha entidad bancaria y que en reemplazo operarían con el Banco Continental.

“El delito mencionado, el privar al Estado de la disponibilidad de los fondos recaudados por la Dinac, ya ha causado y sigue causando un daño considerable al Estado, pues está dejando de percibir los intereses de estos fondos (que no son bagatelarios) y está obligando a esta institución a incurrir en gastos administrativos y comerciales para con estos bancos privados, de hecho deberían haber dejado constancia de que dichos depósitos son ilegales, a riesgo de ser encontrados actuando como cómplices del hecho punible denunciado”, dice el documento presentado a la Fiscalía General.

En comunicación con el presidente de la Dinac, Edgar Melgarejo, indicó que todo se trata “de una intención maliciosa”. Aseguró que los denunciantes hicieron una “interpretación al revés de las leyes, tal vez por la ignorancia jurídica”.

Además mencionó que la Dinac no recibe presupuesto de la fuente 10 (Tesorería General), tal como se menciona en la denuncia, sino que están sujetos a la fuente 30, es decir generan recursos propios. “Nos manejamos con nuestros propios recursos y no estamos obligados a trabajar con el BNF”, expresó.

Melgarejo dijo que está a entera disposición del Ministerio Público, además ejercerá su defensa y anunció que accionará penalmente contra las personas que quieren mancillar su persona.

“Lo primero es decirte que es una tontería. Ellos mencionan que es un hecho punible trabajar con un banco privado y no lo es. La administración anterior ya trabajaba con un privado. Llamamos a concurso en marzo, tengo todas las invitaciones, incluso convocamos al BNF y no les importó trabajar con nosotros por eso no ofertaron en muchos puntos”, refirió el presidente del aeropuerto.