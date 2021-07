Docentes de la UNA van a paro por tiempo indefinido.

El Consejo Superior Universitario de la UNA resolvió ir a un paro total indefinido de las actividades académicas, administrativas y de servicios asistenciales, exigiendo que el Ministerio de Hacienda remita de manera inmediata al Congreso Nacional el pedido de reprogramación presupuestaria para la nivelación salarial de los docentes de la casa de estudios.

Rubén Franco, presidente de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA, expresó que la medida de fuerza se realizará porque la cartera estatal aún no envió el pedido de nivelación salarial al Parlamento. “Si este pedido no es remitido al Congreso se corre el riesgo de que este año nuevamente no se implemente esta nivelación”, subrayó.

Reiteró que esta nivelación debió ser efectiva desde el mes de julio pero que no se dio. Esperan que la misma se aplique de forma retroactiva.

Las facultades de Ciencias Médicas, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería, Odontología, Politécnica, Facen, Derecho, Ciencias Económicas, Agrarias, Filosofía y Química se suman al paro así como los Institutos Superiores que dependen de la casa de estudios.

La medida de fuerza se extenderá hasta que el Ministerio de Hacienda cumpla en enviar al Congreso la reprogramación presupuestaria para la nivelación salarial docente para el ejercicio fiscal 2019, según manifestaron los docentes. Además, el paro afectará las atenciones y cirugías programadas en el Hospital de Clínicas.

Ya ayer jueves los docentes habían emplazado por nota al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que el ministro Benigno López remita inmediatamente al Congreso los documentos, tal como se había acordado en reuniones entre las partes.

Sin embargo, de nada sirvió el emplazamiento, por lo que tomaron la medida extrema que solo se levantará una vez que el Gobierno cumpla su promesa, y las actividades académicas serán recalendarizadas una vez que se zanje el problema, a fin de no afectar en demasía a los estudiantes.

A inicios de mes ya habían realizado un paro pero solamente académico. Se extendió por una semana y se levantó tras el acuerdo con Hacienda.

No obstante, esta vez el paro es total porque incluye además del sector académico al administrativo, el estudiantil y todos los servicios que cumple la UNA en 22 ciudades de 12 departamentos del país, que incluye a las 14 facultades, sus filiales, dos colegios, entre otros.

Ante esta situación el director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, informó que los consultorios donde atienden a unos 3.000 pacientes permanecerán cerrados y quedan suspendidas las cirugías programadas.

Por otra parte, anunció que garantizan la atención en los servicios de urgencias, las terapias intensivas de neonatos, niños y pediatría, pacientes internados, cirugías de urgencia. Así mismo, atención a pacientes oncológicos, atención a pacientes renales o inmunocomprometidos, como los pacientes diabéticos, y todo el sistema de apoyo diagnóstico para estas áreas, tales como imágenes y laboratorio.

En señal de protesta los docentes salieron a cerrar la avenida Mcal. López. No descartan tomar otras medidas de presión, como ir a instalarse frente al Ministerio de Hacienda.