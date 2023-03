Zavala: “Creo que el proyecto de control del financiamiento político tiene que darse”

Esta mañana habló en comunicación con ABC Cardinal el legislador Fidel Zavala con respecto a las declaraciones realizadas ayer en las que manifestó que no quiere una ley “Frankenstein” y que el escenario no era ideal para aprobar el proyecto de ley que busca el control del financiamiento político.

“No es que estoy en desacuerdo con el proyecto de Rocío (Vallejo, también de Patria Querida). Yo creo que el proyecto de control de financiamiento político, o trazabilidad de los recursos para las campañas, tiene que darse. Con lo que yo no estoy de acuerdo es en llevar a tambor batiente y quitar algo que tenga muchos flancos, muchos puntos débiles”, manifestó.

Dio como ejemplo el caso de su campaña anterior: “Nosotros hablábamos de una cuenta para campaña política y los bancos se mostraban resistentes, ¿verdad?, y solamente creo que el Banco de Fomento y otros pocos más accedieron (...) Acá estamos hablando de que, a título personal hay que tener una cuenta especial, estamos hablando nosotros de 245.000 cuentas en un corto periodo de tiempo”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) será juez y parte en el proceso electoral y finalmente en la posibilidad de descalificar a un candidato proclamado. “Si vos me decís a mí: ‘Tiene que aprobarse ahora’, yo te digo: ‘Si está correcto, sí’, pero si tiene puntos débiles, yo te diría de que... a ver, tenemos tiempo, esto puede ser estudiado, corregido, consensuado y puede aplicarse ahora mismo, pero tiene esos puntos que estoy mencionando”, aseveró.

Agregó que es consciente de que el proyecto de ley tiene que estar sancionado por el Congreso antes del 5 de marzo. “Se puede hacer, atendiendo estos detalles, no podemos dejar desconectado (el proyecto) del paquete de leyes que fueron aprobados. No es que estoy en contra y no es que no quiero que se apruebe. Mi llamado de atención es simplemente esto, por eso dije de entrada en el titular ‘esto sí tiene que aprobarse’ y esta ley no tiene más tiempo, tiene que comenzar a aprobarse”, puntualizó.

Finalmente, dijo que existe el compromiso por parte de Patria Querida de seguir empujando para que el proyecto de ley se lleve adelante. “Es parte de nuestro compromiso de cuando nosotros entramos, de manera que de eso no hay duda”, subrayó.