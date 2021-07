Denuncia falsa contra pasajera de bus

Tomas fotográficas del hecho así como un relato afirmando que la mujer había salido de su cuarentena invadieron las redes sociales.

Se trata de Sonia Concepción Villanueva de 45 años, quien relató que ella no presenta síntoma alguno y que fue supuestamente una persona de nombre Dora Giménez envió audios vía mensajería WhatsApp hablando de dicha situación.

Afirmó que el viernes 13 último fue víctima de violencia intrafamiliar de parte de su pareja, por lo que precautelando su integridad física abandonó el domicilio familiar y fue a la casa de su madre, para luego abordar un ómnibus de la empresa Cardozo & Hermanos, en La Colmena ( Dpto. Paraguarí), con la intención de ir a formular su denuncia.

Tras recibirse la denuncia por el sistema 911 una patrullera demoró el rodado en la zona de Yaguarón, de ahí trasladó a la mujer hasta el hospital Nacional situado en Itauguá. La Fiscalía podría procesar por denuncia falsa a quien dio la alerta al 911.

Por otra parte la doctora González, directora del hospital Nacional aprovechó para instar a la población a no hacer circular por las redes información no oficial o no difundida por los medios de comunicación legalmente habilitados. Es tendiendo a que se genera pánico innecesario.