Investigan otro audio de amenaza de supuesto saqueo a comercios, esta vez en Luque

Un hombre -que hasta ahora no fue identificado- dice en el audio que no le interesa más nada y que en la próxima semana varios grupos “afanarán” todos los locales comerciales de la ciudad. La Policía Nacional y el Ministerio Público, representado por el fiscal Silvio Alegre, ya investigan el caso. El agente solicitará en principio informes a las telefonías con el fin de identificar quién sería el responsable de la amenaza.

“Ahí nosotros estamos hablando con nuestros socios, ahí con los de la barra de Luque, vamos a irnos a saquear, boludo, la otra semana vamos a saquear, boludo, no me interesa más nada. La gente está cansado ya, la mayoría tiene su familia y no hay ayuda también boludo. Ese kit es una mierda boludo, ese kit es una mierda, ese es para dos tres días nomás, boludo. Si tenés ocho a diez familia no te va a aguantar nada, boludo. Ahí los perro ya están haciendo una reunión y eso para afanar todos los super que están en Luque. Super, tienda, local de comida, los Chancholigans están haciendo ya correr la voz y yo me voy a unir con ellos, boludo (sic)”, dice la primera parte del audio.

El instigador asegura que los miembros de las barrabravas disponen de armas de fuego para delinquir.

“La otra semana ful, al pedo van a poner guardias y policía porque vamos a matar a todos esos hijos de mil p..., boludo. Vamos a meter fuego, plomo, los perros ya tienen todito ya su ere erea, tienen mazos, esos corta hierros, sierrita, pistola, escopeta. Oimbaintema chongo, vos sabes luego que los de la barra son kilomberos, más todavía con esta situación. Así es que a las corridas la otra semana a ser hacía tu departamento hina. Ahí posiblemente voy a llevar todo lo que robo y después nomás voy a ver cómo llevo en casa, boludo”, dice.

Chancholigans niegan atropello

Luego de la viralización del audio, el grupo de fanáticos del Sportivo Luqueño “Chancholigans” publicó en su página de Facebook un comunicado donde niegan tener implicancia en ninguna actividad ilícita que atente contra la propiedad privada.

“La organización Chancholigans niega rotundamente estar detrás de esos audios, ni la organización ni los barrios componentes, de organizar ninguna actividad ilícita que atente contra la propiedad privada, mucho menos actividades que impliquen aglomeración de gente que ponga en riesgo la salud y el bienestar de sus integrantes ante el brote del ya conocido Covid-19, también queremos mencionar que insistimos a todos aquellos que integran esta gran familia a respetar las normas dictadas por el Ministerio de Salud de manera a evitar cualquier tipo de contagio, instamos a las autoridades municipales y gubernamentales a velar por el bienestar de la población mas vulnerable, el hambre no es solidario, por ello esperemos que atiendan las necesidades de todas aquellas personas que hoy están sin trabajo o ingreso económicos para solventar el día a día en sus casa, son tiempos difíciles y todos debemos poner de nuestra parte para poder salir victoriosos de esta, y solicitamos no alimentar al pánico con información falsa, mucha fuerza Auriazules”, indica la publicación.

Lea también: Investigan supuesto plan de saqueo a supermercados

Cabe recordar que en la Policía de Alto Paraná también indaga un audio sobre supuestos planes de realizar saqueos similares.