Farmacéuticas exigen que se mejoren controles a los lotes de medicamentos que llegan al país

Gerardo García, de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica, señaló que desde hace más de 10 años vienen pidiendo que se implemente lo establecido en la Ley de Protección de la Información no divulgada y datos de prueba para los registros farmacéuticos, aprobada en 2007 y reglamentada en 2014.

“La ley establece que los productos que provengan de plantas que no sean de países de alta vigilancia, antes de que se otorguen los registros, que se haga la inspección de cada lote, como a nosotros nos hacen en otros países. Si queremos registrar nuestros productos en otros países, antes de hacer la exportación vienen a visitarnos las autoridades sanitarias de los otros países”, añadió.

Destacó que este recordatorio saltó a raíz de las denuncias hechas por la prensa con respecto al ingreso de un lote de medicamentos de dudosa procedencia, puesto que el permiso fue otorgado para que vengan del Brasil pero los productos provienen de la India.

En un comunicado lanzado por Cifarma señalan que desde hace años vienen denunciando el otorgamiento de registros sanitarios a productos farmacéuticos provenientes de la India y otros países que no son de alta vigilancia, sin que se realicen las inspecciones que la ley obliga.

“Hemos alertado en su oportunidad a la autoridad sanitaria que estos registros sanitarios otorgados en violación a la ley son nulos y ponen en riesgo la salud de la población al no existir una garantía de calidad sobre su seguridad y eficacia”, cuestionan.

“También pedimos que cada lote que se importe sea analizado previamente antes de que se autorice la venta al público, porque sabemos que nuestros productos son delicados”, resaltó el representante de Cifarma esta mañana.

Asimismo, resaltó que lo único que piden es que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) cumpla con los presupuestos de la ley. Añadió que todos los países vecinos del Mercosur y del mundo aplican este tipo de controles.

“No se aplica y se siguen otorgando registros sanitarios a países que no son de alta vigilancia”, cuestionó. Recalcó que los medicamentos son delicados y por el momento no hubo consecuencias negativas en la salud de las personas, pero es algo que puede ocurrir si no se sigue la trazabilidad y los correctos controles de cada lote.

Estas quejas se dan en medio de une época de alta importación de medicamentos e insumos médicos para combatir el COVID-19, el virus que tiene en zozobra al país y el mundo. Recientemente llegaron dos aviones cargueros con productos para el sector público y para el privado, ambos procedentes de China, país que según Cifarma debe ser altamente controlado por no ser de alta vigilancia sanitaria.

