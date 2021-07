Embarazada denuncia a abogado de apropiarse de su vehículo

El 15 de junio pasado, Blanca Caselli portillo (25) denunció al abogado, Pedro López, de apropiarse de su auto, un Toyota Corola, de color negro y con chapa BGG 367, que figura a nombre de Leonarda Sánchez y hasta la fecha se niega a devolver, indicó.

La mujer, que se encuentra embarazada, indicó que todo comenzó cuando el 7 de junio contrató los servicios de López para asistir legalmente a su marido que estaba detenido en un puesto policial por problemas familiares.

“Mi marido tuvo problemas con sus padres y fue detenido y contratamos al abogado, que en un principio nos dijo que su honorario era solo de G. 2.500.000, pero grande fue nuestra sorpresa cuando llegamos primero a la fiscalía y dijo que se tenía que pagar cinco millones a la fiscala y luego otro G. 1.800.000 al juzgado y le dije que no tenía dicha y me dijo que él me prestaría para solucionar”, relató la mujer.

Agregó, que el profesional siempre ingresaba solo, tanto en la fiscalía como en el juzgado permanente de San Lorenzo y que nunca vio que se haya pagado nada, pero ante la desesperación accedió en todo.

Dijo que ya frente a su casa el abogado, quien estaba acompañado de otro familiar le dijo que llevaría el auto hasta que se le pague su honorario y le devuelva los supuestos pagos realizados a la fiscala, Laura Ávalos y al juzgado de San Lorenzo.

En el rodado estaba su carpeta con todos los antecedentes de su embarazo y los documentos del móvil, que el profesional se niega a devolver, según la denuncia.

“Debido a que se niega devolverme mi auto y todos mis documentos recurrí a la fiscalía y ahí me dijeron que nada se paga y la fiscala le intimó a que entregue el auto, pero se niega y ahora le recusó a Ávalos, quien ya pidió a la policía la búsqueda y localización de mi auto”, expresó Caselli.

Por su lado el abogado negó que se haya apropiado del rodado y aseguró que le dió en garantía por la deuda sustraída y que le iba a devolver una vez cancelada, pero sin embargo, entró en varias contradicciones y finalmente dijo que ya puso a disposición y que ya entregó a la mujer.

Consultado si en realidad pagó las mencionadas sumas a la fiscalía y el juzgado dijo que no tiene el porque de dar detalles de su trabajo y que el servicio realizado tiene un costo de unos G.15 millones, pero aclaró que no existe documento firmado con su cliente.

A su turno la fiscala Ávalos aclaró que el profesional se aprovechó de su cliente en un momento de desesperación y negó que se haya recibido dinero alguno y ahora espera que se resuelva la recusación para seguir la causa y recuperar el auto.