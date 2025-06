Denuncian presiones para pedir intervención de la Municipalidad de Ypacaraí

La sesión de la Junta se realizará hoy a las 18:00, donde supuestamente se presentará un pedido de intervención de la comuna. Esto a raíz de un pedido de investigación realizado por el Dr. Camilo D. Benítez Aldana, director de la Contraloría General de la República al Ministerio Público, por una supuesto daño patrimonial a determinar.

Llamativamente el pedido de investigación realizado por el contralor Benítez Aldana, no lleva la firma, ni se realizó a pedido de los que realizaron los trabajos de fiscalización especial inmediata en el lugar el año pasado correspondiente al tercer cuatrimestre del 2018 y primer y segundo cuatrimestre del 2019, que arrojaron recomendaciones de carácter administrativo, según se puede leer en el informe final emitido por los auditores.

Según Negrete, el contralor también fue presionado por los Galaverna para incluir a la Municipalidad de Ypacaraí entre los municipios a ser investigados por la Fiscalía, sin argumento alguno.

El jefe comunal manifestó su preocupación ante el atropello a la institucionalidad que pretenden realizar. Añadió que el corporativo municipal nunca le rechazó su rendición de cuentas y balances, ni aun cuando Juan Carlos “Nano” Galaverna era concejal.

Ante estos hechos un grupo de ciudadanos autoconvocados realizarán una marcha por la ciudad, a la misma hora de la sesión, en defensa de la democracia y dignidad ypacaraiense.

Al respecto intentamos conversar con el diputado Galaverna y se excusó indicando que no podía hablar en este momento.

Presidenta sienta postura

Sobre esta situación, la presidenta de la Junta Municipal, Natalia Galeano (ANR), sentó postura en las redes sociales en donde dice que no acompaña una posible solicitud de intervención de la Intendencia Municipal de Ypacaraí.

“Si las pasiones políticas coyunturales decidieron azotarme con sanciones, lo tomaré como una condecoración, pues el coraje cívico que conlleva la convicción debe estar preparada para soportar las tempestades políticas. El pueblo de Ypacaraí, su historia y su legado a la democracia paraguaya, no se merece accionar de la manera que pretenden y si alguna vez me tocara la oportunidad de poder ocupar el sillón de la intendencia, que el pueblo sea el que me dé la oportunidad y el permiso correspondiente”, fueron parte de sus expresiones.