Jueza de paz interina de Villa Elisa destituye a actuaria por negarse a redactar documento de contenido falso, denuncian

La magistrada, que ocupa el cargo desde hace un mes y en forma interina, habría obligado a la actuaria a redactar un informe falso para la abogada Lourdes Saccomani, quien denunció la presencia de un dactilógrafo que ni siquiera era funcionario del juzgado, pero la funcionaria se negó.

“La jueza trajo a un dactilógrafo, Juan Carlos Ruiz Díaz, que no es funcionario para un juicio oral y la abogada litigante denunció el hecho y pidió informe al juzgado y la jueza me pidió que redacte el informe y que diga que el secretario, Alan Oporto, fue el dactilógrafo y me negué por no fue así y por eso me echó”, expresó la actuaria Emilce González.

Comentó además que desde que llegó la magistrada, realizó cambios arbitrarios como reemplazar las cerraduras de las puertas de acceso y desconectó las cámaras de circuito cerrado del local, porque supuestamente se reunía permanentemente con abogados, de noche y hasta los fines de semana.

“Yo mande instalar cámaras porque tengo 22 mil expedientes a mi cargo y ella desconectó porque supuestamente le molestaba y yo le dije que era una garantía el circuito cerrado, porque ingresaba mucha gente extraña y hasta los fines de semana y en horas de la noche”, expresó González.

Dijo que la jueza acostumbraba reunirse en forma privada con los abogados litigantes acusados y al día siguiente cambiaba de decisiones. Por ejemplo citó un caso de violencia familiar contra una no vidente, donde como primera medida ordenó la exclusión del hogar y al día siguiente cambió, tras reunirse en su despacho con el procesado.

Agregó que incluso ordenaba a la actuaria entregar expedientes sin que se definan las causas, además daba trámites de juicios de sucesión pertenecientes a otros municipios. En un mes, varios abogados ya denunciaron a la jueza por mal desempeño de funciones.

“Me separaron del cargo sin ningún sumario y solo pido que se haga bien las cosas y yo tengo un legajo impecable y la jueza quiere mancharme con cosas que están fuera de la ley y solo pido que se haga justicia”, expresó la funcionaria.

Por su lado la cuestionada magistrada negó las acusaciones, a través de mensajes, vía whatsApp, pero no llegó a contestar las acusaciones como el porqué desconectó las cámaras de circuito cerrado y porque se reunía en forma privada con abogados y procesados, hasta los días domingo.

La jueza tendría la venia de la propia presidenta de la circunscripción judicial de la zona, María Teresa González de Daniel, quien ya habría ordenado el traslado de la actuaria sin ningún sumario.