Escracharon al padre Villalba

Dicho núcleo religioso insiste en vender unas hectáreas ubicadas en esas villas y según indican los habitantes, fueron adquiridas en los años 80 para determinadas obras sociales.

Los terrenos pertenecían a la familia italiana Zanardini, que luego de unos años había transferido las propiedades a la congregación para que prosiga con el proyecto social y la titulación por los habitantes, de acuerdo a los relatos.

Sin embargo, en el 2018, los vecinos se enteraron que la congregación estaba con planes de vender dichas tierras y por eso buscan impedir tal hecho. Ayer, el padre José Zanardini habló con cardinal AM y lamentó lo que está aconteciendo.

Declaró que esto afectaría a unas 500 familias. “Este Mario Villalba está queriendo vender a inmobiliarias. Es terrible, sí. Él se hace fuerte porque dice que está a nombre de los salesianos. Ignora la moral, la ética”, subrayó. A todo esto, recalcó que es injusto. “Es una pena para mí, yo estoy apenado doblemente, apenado frente a mi familia y apenado frente a estos de aquí que son también de mi familia religiosa y se están comportando como no deberían comportarse. Estoy bastante mal en estos días”.

El cardenal Cristóbal López había confirmado que envió una carta a los superiores salesianos de Roma manifestando su preocupación por el hecho.

Según los antecedentes del caso, 12 villas fueron construidas décadas atrás como parte del proyecto de las Obras Sociales Salesianas. Del total, 10 se realizaron en la ciudad de Limpio y dos en Capiatá.