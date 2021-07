Una mujer perdió a su bebé deambulando en busca de atención en algún hospital

La afectada, identificada como Olga Noemí Chávez, comentó que el viernes sintió dolores en la parte baja del vientre, por lo que acudió el sábado al Hospital de Villa Elisa, cerca de las 11:00. Allí le indicaron que no estaba en proceso de parto y le solicitaron que se realice análisis de sangre y orina para la consulta.

La mujer se dirigió al hospital distrital de Ñemby y ahí le dijeron que no atendían embarazadas, solo cuadros respiratorios.

Ante el nuevo rechazo resolvió regresar con destino al centro de salud de San Antonio, pero en el camino el dolor era más intenso y la mujer dio a luz en el rodado.

No se pudo confirmar si la bebé nació con vida o murió minutos después, pero cuando llegaron al centro asistencial, cerca de las 14:30, confirmaron su muerte.

Tras la odisea que vivió y que terminó con en el deceso de la beba decidieron realizar la denuncia ante la Policía y Fiscalía para la investigación por la presunta negligencia o por lo menos omisión de auxilio.

La fiscalde la causa, Laura Ávalos, comentó que el cuerpo de la bebé fue derivado a la Morgue Judicial y en un mes se podría tener resultados de los estudios realizados.

Por su parte, la directora del centro asistencial de Villa Elisa, doctora Johana Benítez, dijo que la mujer tenía 36,4 semanas de gestación y que pese a los dolores manifestados por esta, no estaba en proceso de parto. “Según el informe que queda en el sistema, la mujer llegó cerca de las 11:00 del sábado y no estaba en proceso de parto y le pidió algunos análisis de sangre y orina para luego regresar para una consulta, pero ya no regresó”, expresó la directora.

La titular del nosocomio indicó que la mujer no realizó sus consultas prenatales en Villa Elisa, sin embargo los familiares de ella expresan que fue allí donde venía realizando el monitoreo durante los meses de gestación.

Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para la investigación.