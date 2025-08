Afirman que acervo y edificio histórico del Cabildo no se vieron afectados

“El tremendo fuego alcanzó rápidamente al bloque más nuevo, adosado al edificio patrimonial, aunque mediante el gran esfuerzo de las compañías de bomberos que intervinieron, no llegó a la antigua construcción, por lo que el edificio patrimonial y el acervo contenido en él con sus salas museísticas, no fue afectado”, indica el reporte de los administradores de El Cabildo, donde además el museo hay oficinas tanto del Parlamento del Mercosur como salas de ensayo de músicos.

De hecho, la parte afectada fueron oficinas administrativas y por ende, el mobiliario y equipos informáticos, no así documentos históricos. “Si bien los datos son parciales por lo prematuro, puede decirse que en el CCR Cabildo, la parte más afectada corresponde a la Sala de Ensayos de la Orquesta Sinfónica del Congreso, en el primer piso, que fue totalmente destruida por las llamas. Aunque por suerte pudieron salvarse algunos instrumentos, como el juego de timbales y contrabajos. Además un piano de ensayos, que no fue consumido, pero no se conoce de daños”, informaron.

Enfatizaron en que el piano, si bien es valioso por el uso para prácticas que le dan los músicos, no es el costoso instrumento adquirido por el Congreso. “El piano siniestrado no es el Steinway & Sons adquirido hace unos años, que está guardado en el Teatro Municipal de Asunción. Es otro de menor valor, utilizado para los ensayos de la OSIC. Así también, los documentos patrimoniales, referentes al acervo de Agustín Barrios y otros similares, están bajo resguardo en bóvedas de seguridad en otro sitio, no en el Cabildo”, expresaron.

“En el mismo bloque, en el segundo piso, está la parte administrativa del Centro, que fue quemada en una gran parte. En la planta baja, funcionaba el Parlamento del Mercosur, que también fue totalmente destruido. También en esa misma planta, fueron afectadas las oficinas de la Dirección, Prensa, Audiovisuales, Secretaría y un depósito de exposiciones itinerantes, que mayormente está compuesto por reproducciones de obras”, agregaron.

Finalmente indicaron que la institución cuenta con seguro, por lo que seguramente gran parte de las pérdidas podrán ser cubiertas, aunque afirman que “los siniestros siempre ocasionan pérdidas que son incontables”.