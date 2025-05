Búsqueda de adolescente podría provocar enfrentamiento con el EPP, dice jefe de Antisecuestro

El fiscal Federico Delfino solicitó la búsqueda de una adolescente de 13 años -sería hija de los líderes del EPP- que fue reportada como desaparecida por la imputada Laura Mariana Villalba, quien es considerada como la “enfermera” del EPP. Según investigaciones, se extravió hace más de 25 días y se encuentra con una herida de bala tras un enfrentamiento entre los organismos de seguridad y el grupo criminal.

El Crio. Nimio Cardozo señaló que, ante la orden, los organismos están tomando las precauciones correspondientes debido a que los procedimientos, en zona donde se moviliza el grupo criminal, podrían generar enfrentamientos con los guerrilleros.

“Nosotros estamos corriendo el riesgo. Trabajamos de forma coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplegando el trabajo de búsqueda en zona del Cerro Guasu, con la posibilidad que podamos tener contacto con este grupo. Laura manifestó que el EPP está buscando la niña, por eso no se descarta que haya un contacto con ellos”, sostuvo.

Cardozo señaló que, tras su detención, Laura Mariana indicó que una de las niñas, que aparentemente estaba con ella, se encontraba herida. El comisario añadió que la “enfermera” reveló que participó en dos enfrentamientos que se registraron en septiembre y noviembre de este año.

Según las investigaciones, el agente indicó que la detenida pretendía salir de uno de los campamentos del EPP hacia la zona urbana con tres niñas, cuando una de ellas se extravió. Asimismo, Cardozo explicó que, debido a que Laura Mariana se incorporó recientemente al grupo criminal, no contaba con la experiencia para desenvolverse en el monte.

Seguidamente, el jefe de Antisecuestros de la Policía indicó que surge como incógnita que la imputada solo reportó que se extravió una de las tres adolescentes que estaban bajo su cuidado. Al mismo tiempo, cuestionó que la abogada Mirian Viviana Villalba, también hermana de los líderes del EPP, quedara con la custodia legal de las que se encuentran perdidas tras la detención de sus padres; sin embargo, cuando se produjo el abatimiento de dos niñas en un enfrentamiento en septiembre, la profesional del derecho solo denunció el procedimiento y no la desaparición de las mismas.

“Mirian Villalba Ayala, la abogada que está en Argentina, tiene un documento que un juez le da la guarda de estas criaturas. Si Mirian el 2 de setiembre denuncia la muerte de dos las dos criaturas en el campamento, ¿por qué no denunció que estaban en el campamento, cuando ella es responsable legalmente de la guarda?”, afirmó.

En el mismo sentido, Cardozo subrayó que “se están construyendo mentiras” y que los miembros del grupo criminal “están cayendo en contradicciones”.

Por otra parte, el agente policial no descartó que en los campamentos del EPP haya más niños y adolescentes. Así también, denunció que el grupo criminal, aparte de cometer delitos relacionados al terrorismo, estaría reclutando a personas vulnerables, como indígenas que son parte de comunidades de la zona.

Laura no tuvo contacto con el secuestrado Óscar Denis

El jefe de Antisecuestros indicó que –según declaraciones no oficiales- Laura Mariana no habría visto al ex vicepresidente secuestrado Óscar Denis durante su estadía en los campamentos del EPP. No obstante, la imputada señaló que sí tuvo contacto con los captores del político liberal tras el rapto, quienes fueron abatidos en noviembre pasado.

“Nos dijo a nosotros que Esteban Marín López (líder del comando que secuestró al exvicepresidente) llega después de hacer la incursión en Tranquerita y, tras reunirse con el grupo grande, ellas junto a Argüello, Lucio Silva y las niñas salen para ir con destino a otro campamento. Lo que se le pregunta es si sabe sobre el señor Óscar Denis y ella dice que Esteban vino solo, después de venir de una misión. En ningún momento dado, Laura manifiesta haberle visto al señor Denis”, refirió.

Finalmente, Cardozo indicó que la búsqueda de la adolescente es un procedimiento complicado. Añadió que recomendaron a los agentes que ingresarán al monte tener cuidado, ya que existe una posibilidad de que la niña esté armada e intente defenderse. “Nuestro deber y obligación es traer con vida a C.E., es lo que la Constitución obliga”, concluyó.