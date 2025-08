Más de 100 familias de la Chacarita esperan asistencia tras incendio

Las precarias viviendas construidas como albergue provisorio para las familias afectadas por el incendio que consumió la vivienda de más de 100 familias de la Chacarita, durante la noche del pasado 24 de diciembre, son de madera y no cuentan con camas, sillas o mesas. Las familias están expectantes de recibir ayuda del Gobierno para paliar la situación por la que atraviesan.

María Pavón, una de las mujeres que perdieron su vivienda en el incendio, comentó que ya cuenta con un albergue provisorio, pero que igualmente va a dormir a la casa de su hijo en San Lorenzo porque no tiene cama ni silla. Además, contó que el calor y los mosquitos en la zona son insoportables.

“Estamos bien, recibimos ayuda, alimentos todos los días, pero yo soy diabética y no puedo conseguir mi medicamento porque no recuerdo el nombre y perdí todo con el incendio. Desde el jueves que no me aplico insulina. Mi hijo me lleva a su casa a dormir y después me trae de nuevo para ver qué podemos hacer”, señaló María.

La mujer indicó que vive en la zona de la Chacarita desde hace 22 años. “Anteriormente estuve al lado del club 3 de Febrero 10 años, después vino la creciente y me fui a la calle Yegros, luego en el barrio Chino y de ahí nos sacaron, así estuve de aquí por allá. Toda la vida por la calle”, relató.

“Somos de Villeta, vinimos buscando un futuro mejor, compramos una casita y cada vez que viene la lluvia nos mudamos. Acá me casé, acá murió mi marido. Todos los días viene la ayuda, alimentos, pero yo no puedo comer cualquier cosa, no puedo consumir azúcar. Me voy a la casa de mi hijo en San Lorenzo para dormir porque acá no tengo nada, hay muchos mosquitos, no tengo cama, mesa, sillas, nada. Ahora vinimos de nuevo porque nos dijeron que el intendente y otras autoridades iban a venir a ver el lugar”, comentó.

Unas 150 viviendas precarias fueron reducidas a cenizas por un incendio que se originó en Nochebuena aparentemente por la explosión de petardos en la Chacarita. Las llamas también afectaron parte del edificio del ex Cabildo.