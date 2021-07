Hospital de Luque niega negligencia y maltrato a paciente

Una mujer llamada Nilce Echeverry, publicó en su red social Facebook una serie de irregularidades cometidas en el Hospital de Luque, según la denuncia pública. Resultó víctima su tía, identificada como Gladys Decoud de 67 años, quien fue intervenida quirúrgicamente el pasado fin de semana.

“Por favor Hospital Regional de Luque. Señor Director, médicos plantel de blanco. Sean un poco de conscientes. Mi tía Gladys Decoud está internada tuvo una intervención, esta madrugada le dejaron 2 horas con la herida abierta hay mosca en la sala. La bolsita que le pusieron empezó a perder, están expuestos a la infección hospitalaria y a mas, son tan negligentes no existe palabras para decir que tipo de hospital es. Un poco de respeto hacia las personas y más aún aquellos que están internados y no dicen nada están sufriendo todo tipo de situaciones. Nos fuimos a encontrarle a mi tía llorando desconsoladamente sin asistencia. Son unos desalmados sin cuidado y no quiere que nadie se quede en la sala para dejarles así a la deriva sin que nadie le asista. No existen palabras. Además que no existe insumos cada ocho horas se le va una inyección que cuesta 50.000 gs. y otros más. Qué triste ver a ciudadanos luqueños que están pasando mal y la gente del interior peor. Gente durmiendo afuera esperando alguna noticia de sus familiares inhumano es. De qué sirve que hagan infraestructura hermosa y por el otro lado negligencia total de parte de quienes deberían estar a nuestro lado. Si no pueden asistirles pues dejen que sus familias les asistan. El día en que se opero hubo 16 residentes como conejitos de India estaban ahí operando en el quirófano. Que bárbaro es este Hospital. Y de los guardias los guarulos creen que son policías ni que decir desalmados prepotentes inhumanos inhumanos inhumanos. Por poco no te pegan tratan a la gente como a objetos. Somos seres humanos por si no sepan no más les quiero decir. Maldad hay le tratan a los internados como a vacas y a los familiares peor como si fuese que alguien les debe pero bien que les lleva algo y te dan todo. Porque les tengo que llevar nada a esa gente que ya está cobrando su sueldo. Inhumanos Inhumanos. Gente como cualquiera de nosotros son. Insensibles al dolor ajeno indignación total hacia el Hospital Regional de Luque. Indignación total”, denunció Nilce Echeverry.

Al respecto, autoridades del Hospital General de Luque emitieron un comunicado negando los hechos y aseguran que la paciente se encuentra aún internada y “está estable con buena evolución, en planes de control evolutivo y retorno de anatomía patológica”.

También nos comunicamos con el director médico del nosocomio, doctor Víctor Luraschi, quien explicó que la paciente trasladada desde el Hospital de Caazapá hasta el Hospital de Luque en fecha 12 de febrero llegó en estado delicado a causa de una peritonitis generalizada y perforación de víscera (intestino). Agregó que luego de estabilizarla, la misma fue intervenida quirúrgicamente.

“Maltrato jamás, eso aseguro. Por protocolo relacionado al covid-19 se les pide a los familiares que salgan afuera. La paciente de 67 años tuvo una cirugía mayor y sale a sala común, sin requerir terapia, eso es porque los médicos son muy buenos. Y de Caaguazú viene a un centro quirúrgico”, dijo el director Luraschi.

El galeno agregó que en el Hospital de Luque están abiertos a todas las quejas y denuncias que puedan surgir por diversas situaciones, para dar respuestas y soluciones ante cada situación.

“Podemos ir explicando cada situación y si se hizo algo mal tratar de rectificar y que no se repita. Pero también la gente debe ayudar en el sentido de respetar las reglas del hospital. Hay lugares para sentarse, pero muchas veces la gente viene a acampar en el hospital, algunos hasta lavan sus ropas, y eso no puede ser”, señaló.

Faltan medicamentos e insumos básicos

El director médico del nosocomio de Luque confirmó la falta de medicamentos e insumos como propofol (anestesia), guantes para procedimientos, tubos endotraqueales, entre otros.

“La anestesia deben comprar los familiares para las cirugías programadas, para casos urgentes sí tenemos. Tenemos faltante como también los hay en otros hospitales donde solemos consultar. Es una carencia del Ministerio de Salud. Dependemos del Parque Sanitario en cuanto al abastecimiento. El Hospital está más limpio. Recursos humanos estamos justos”, dijo Luraschi.