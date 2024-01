Masacre en Tacumbú: una explosión que fue advertida

Raphael Rowe, el periodista británico que logró entrar a la Penitenciaría de Tacumbú para grabar un episodio de “Inside The World’s Toughest Prisons” (Dentro de las peores cárceles del mundo), recibió imágenes del motín que ocurrió esta semana y en el cual murieron asesinados siete internos.

Ayer compartió en sus redes sociales un video en el cual se ve cómo los policías reaccionan con balines de goma ante los ataques de los prisioneros que se suscitaron el martes pasado.

“Este video me lo envió una fuente interna. También me han enviado un video bárbaro de la decapitación de un prisionero. No lo compartiré porque es horrible”, contó Rowe a través de su cuenta de Instagram.

Informó además acerca de los 7 fallecidos y que tres de ellos fueron decapitados. “Dije al final del episodio que la prisión iba a explotar. Y eso sucedió”, agregó el periodista británico.

Según la versión que recibió de su fuente, Rowe dijo que el motín fue la represalia de una pandilla, después de que otros prisioneros hayan filtrado a los guardias información acerca de un plan de fuga.

Lea también: Cárcel de Tacumbú, en serie de Netflix

Tras estar una semana dentro de Tacumbú, conversando con prisioneros y guardias, el comunicador se había mostrado sumamente impactado por las condiciones de la vida dentro del penal. En una entrevista para ABC, contó que pese a que ya había visitado muchas prisiones peligrosas en el mundo, nunca estuvo en una en la cual los prisioneros no tuvieran camas y debieran buscar espacios en el piso para dormir, con poco acceso a frazadas siquiera.

Otra de las cosas que le llamó la atención fue el abierto uso de drogas y de armas blancas sin intervención de las autoridades penitenciarias. “El director permite que pase porque crea una paz, sin eso (el penal) sería más peligroso”, afirmó.

Nota relacionada: Buscan el túnel por el cual se iba a perpetrar fuga masiva de la cárcel

Una masacre

En la mañana de martes se inició el motín y lo que luego sería una masacre dentro de la cárcel más populosa del país. Durante toda la tarde se vivieron momentos de mucha tensión y violencia, puesto que las autoridades penitenciarias y policiales no lograron controlar a los furiosos prisioneros que atacaban con todo tipo de objetos.

Le puede interesar: Presos muertos en Tacumbú ya estaban en una “lista” de grupos criminales

Los bomberos que fueron testigos del hecho relataron que vieron la manera en la que atacaban con cuchillos a dos de los fallecidos y hasta pudieron divisar lo que parecían ser armas blancas. Tres de los asesinados fueron decapitados, presuntamente post mortem.

El fiscal Federico Delfino, quien forma parte del equipo de investigación, contó que hay dos hipótesis principales sobre el origen del motín: el plan de fuga de Orlando Efrén Benítez Portillo y el de Armando Rotela, líder del clan Rotela, o una pelea entre facciones criminales dentro de la penitenciaría.

Los investigadores también se encuentran buscando un túnel que habría sido cavado para la fuga masiva de los prisioneros.